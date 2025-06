Mujeres violentadas por sus hijos, la nueva práctica que pone en alerta a Coahuila

En la Región Sureste del estado se atiende semanalmente un promedio de 330 mujeres, entre primeras atenciones y seguimientos. Los lunes son los días con mayor demanda, debido a los incidentes registrados durante el fin de semana.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, reconoció que la violencia feminicida persiste en varios municipios, por lo que se mantiene la coordinación con la Fiscalía y otras dependencias para fortalecer la cultura de la denuncia.

“La violencia de género no se ha erradicado, y no se va a erradicar si no se visibiliza. Por eso es tan importante denunciar, aunque sabemos que no siempre es fácil”, comentó.