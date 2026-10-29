Coahuila reúne a fiscalías de Durango, NL, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas para coordinar acciones contra grupos delictivos

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    Coahuila reúne a fiscalías de Durango, NL, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas para coordinar acciones contra grupos delictivos
    Encabeza Manolo encuentro de fiscalías para reforzar seguridad en Coahuila. CORTESÍA

El encuentro regional se realizará cada dos meses para compartir información de inteligencia, articular investigaciones y desarrollar operativos conjuntos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Coahuila el Encuentro Regional de Coordinación entre Fiscalías Federales y Fiscalías Generales Estatales, en el que participaron representantes de seis entidades para establecer mecanismos de colaboración en el combate a grupos delictivos que operan en más de un estado.

En la reunión participaron las fiscalías generales de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, así como representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) en dichas entidades y de su Unidad Especializada en el Sistema de Coordinación Regional.

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El objetivo es establecer una mesa permanente de trabajo para identificar objetivos criminales de interés común, intercambiar información de inteligencia, coordinar investigaciones y desarrollar operativos conjuntos contra estructuras delictivas con presencia interestatal.

“En Coahuila tenemos claro que la seguridad se construye trabajando en equipo”, señaló el gobernador, quien destacó la importancia de mantener la colaboración entre las instituciones federales y estatales para fortalecer las investigaciones y la procuración de justicia.

El mandatario afirmó que su administración continuará trabajando con los estados vecinos y las autoridades federales para mantener la seguridad en la entidad.

Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, explicó que este primer encuentro regional surgió de los planteamientos realizados durante la reunión nacional de fiscales y representa un nuevo mecanismo de coordinación entre las instituciones de la región noreste.

Detalló que la mesa operativa, avalada por la FGR, busca compartir información operativa y de inteligencia, además de coordinar investigaciones relacionadas con delitos que trascienden las fronteras estatales.

$!Las reuniones se realizarán cada dos meses, acordaron durante el encuentro.
Las reuniones se realizarán cada dos meses, acordaron durante el encuentro. CORTESÍA

“Lo innovador es que esta mesa operativa, avalada por la Fiscalía General de la República, no tiene precedente en el país”, afirmó Fernández Montañez.

Informó que las reuniones se realizarán cada dos meses, con el propósito de establecer acuerdos concretos y dar continuidad a las acciones conjuntas de seguridad y procuración de justicia.

Entre los asistentes estuvieron Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general de Durango; Javier Enrique Flores Saldívar, fiscal general de Justicia de Nuevo León; María Manuela García Cázares, fiscal general de San Luis Potosí; Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, y Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia de Zacatecas.

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También participaron representantes de la FGR en las seis entidades, así como Daniel Alejandro Acosta Aguirre, titular de la Unidad Especializada en el Sistema de Coordinación Regional de esa institución.

Con este mecanismo, las fiscalías buscan consolidar una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer la persecución de los delitos y mejorar el intercambio de información entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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