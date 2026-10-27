Exige Manolo al Gobierno Federal una solución para AHMSA: ‘si no puede, que plantee otra solución’

El mandatario estatal señaló que la situación se agravó con el proceso de subasta realizado en septiembre pasado, en el que participó la empresa CIESA, procedimiento que calificó como una simulación y una burla para Coahuila, los trabajadores y las miles de familias afectadas por la crisis de la siderúrgica.

MONCLOVA, COAH.— Si el Gobierno Federal no puede resolver la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), que lo diga abiertamente y presente una alternativa para la región Centro-Desierto, planteó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien llamó a la presidenta de México a cumplir el compromiso que asumió durante su campaña para rescatar a la acerera.

“Si no pueden, que nos digan; nada más que den otra solución. Si no se puede por esto y por aquello, pero vamos a solucionarlo de esta manera”, expresó.

Jiménez Salinas cuestionó cómo se permitió participar en la subasta, por mil 400 millones de dólares, a una empresa que, según lo señalado durante el proceso, contaba con un capital contable de apenas cinco millones de pesos, situación que calificó como una grave irresponsabilidad.

“Fue una burla para Coahuila, fue una burla para los trabajadores, fue una burla para nosotros, una burla para todos”, sostuvo al referirse al procedimiento en el que intervino CIESA, propiedad de Arturo Domínguez.

El gobernador consideró que las autoridades encargadas del concurso mercantil, entre ellas la jueza del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y el síndico de la quiebra, debieron revisar la capacidad financiera y los antecedentes de la empresa antes de permitirle participar en una operación de esa magnitud. Añadió que, lejos de ofrecer una salida, el proceso aumentó la incertidumbre sobre el futuro de AHMSA.

Recordó que la presidenta de México incluyó entre sus 100 compromisos de campaña resolver el problema de la siderúrgica, por lo que pidió una mayor intervención de la Federación para cumplir esa promesa.

“Yo pienso, y lo he comentado, que el secretario de Hacienda tiene que entrarle con todo. La presidenta tiene un compromiso dentro de los 100 compromisos de ella, dijo que iba a arreglar el tema de AHMSA”, señaló.

El mandatario también planteó que, si no existe una solución para reactivar la empresa, el Gobierno Federal debe ofrecer alternativas concretas para recuperar la economía de la región Centro-Desierto, afectada por la crisis acerera y la pérdida de empleos.

Entre las propuestas mencionó autorizar los polos de desarrollo que permanecen pendientes desde hace años, destinar partidas presupuestales especiales para incentivar la instalación de nuevas empresas y reactivar el programa de gas Coahuila, relacionado con el gas no convencional.

Jiménez Salinas insistió en que el Gobierno de Coahuila está dispuesto a colaborar para encontrar una salida, pero subrayó que se necesita una respuesta clara de la Federación para evitar que miles de familias continúen pagando las consecuencias de la crisis.