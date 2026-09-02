Coahuila: Revisará Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC fiesta con alcohol gratis si existe una queja formal

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) revisará la fiesta anunciada para este jueves 3 de septiembre, en la que se ofrece alcohol gratis e ilimitado a los estudiantes, en caso de que exista una queja formal y se señale alguna violación a la normatividad universitaria. El director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez, señaló que la Universidad cuenta con un Reglamento de Ética y Conducta, por lo que cualquier posible incumplimiento puede ser analizado cuando existe una denuncia.

“Si lo hay, la universidad cuenta con un reglamento de ética y conducta que en caso de violentarse y denunciarse se revisa por caso concreto”, señaló. El Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC establece en su artículo 43, fracción XIX, que los trabajadores universitarios deben abstenerse de asistir u organizar fiestas o reuniones no institucionales promovidas por estudiantes, particularmente aquellas en las que se consuman bebidas alcohólicas. Yáñez también mencionó que la legislación electoral universitaria se encuentra normada, en un contexto en el que la Facultad se encuentra en proceso para elegir a su nuevo director, elección programada para el 10 de septiembre.

La fiesta está convocada para este jueves 3 de septiembre en las instalaciones de la Notaría Pública 100, en el fraccionamiento Los Lagos, en Saltillo. La invitación ofrece cena, banda en vivo, DJ, una rifa de tres mil pesos y alcohol gratis e ilimitado. Según el notario, la convocatoria fue realizada por su hijo quien es alumno de la Facultad y aunque confirmó que la invitación es real y que el evento se realizará en las instalaciones de la notaría, negó ser el organizador. El notario sostuvo que la fiesta será exclusiva para alumnos y que no se contempla la participación de integrantes del cuerpo docente. Oceguera Rodríguez ha presentado previamente quejas contra los docentes Óscar Nájera Davis y Jesús Verduzco González por su presunta participación en convivencias con estudiantes en las que se habría consumido o proporcionado alcohol. Los casos fueron señalados ante las autoridades de la Facultad y se encuentran relacionados con las disposiciones del Reglamento de Ética y Conducta.

Luego de que comenzaron a circular fotografías, videos y convocatorias a fiestas en las que se señaló la participación de dichos docentes, el secretario general de la UAdeC, Víctor Sánchez Valdés, señaló que este tipo de conductas no corresponden al papel formativo de los docentes dentro de la institución y llamó a los profesores a abstenerse de organizar y participar en reuniones de esta naturaleza. Sánchez Valdés consideró que las autoridades de las facultades deben intervenir para evitar que situaciones similares se repitan, independientemente de que exista o no una denuncia formal. En el mismo sentido se pronunció el rector Octavio Pimentel Martínez, quien afirmó que la normatividad universitaria debe aplicarse “parejo para todos”.

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