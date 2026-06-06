Presentan en Saltillo nueva queja contra docente de Jurisprudencia por presunto suministro de alcohol a estudiantes

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    Presentan en Saltillo nueva queja contra docente de Jurisprudencia por presunto suministro de alcohol a estudiantes
    El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia deberá analizar una segunda queja relacionada con presuntas conductas contrarias a la normativa universitaria. REDES SOCIALES

El caso —que involucra al docente Idelfonso Verduzco— será revisado por el órgano universitario tras una denuncia relacionada con la celebración de la Noche del Búho

El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila deberá analizar una segunda queja presentada contra un docente por presuntas violaciones al Reglamento de Ética y Conducta Universitaria, derivadas de hechos ocurridos durante la celebración de la denominada Noche del Búho.

La denuncia fue presentada contra el catedrático Idelfonso Jesús Verduzco González, quien presuntamente aparece en imágenes proporcionando bebidas alcohólicas a estudiantes durante el evento realizado el pasado 14 de mayo.

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La queja fue promovida por José Ramón Oceguera Rodríguez, el mismo universitario que anteriormente presentó una denuncia contra el profesor Óscar Nájera Davis por hechos similares. En ambos señalamientos, las acusaciones se sustentan en fotografías y videos difundidos en redes sociales en los que los docentes presuntamente ofrecen alcohol a alumnos, una conducta prohibida por la normativa universitaria.

Tras la difusión de la primera denuncia, estudiantes y egresados de la Facultad de Jurisprudencia defendieron estas prácticas al señalar que el consumo de alcohol entre docentes y alumnos durante actividades de convivencia ha sido una situación recurrente dentro de algunas tradiciones universitarias.

Al respecto, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, afirmó que las tradiciones universitarias deben adaptarse a las exigencias actuales en materia de seguridad y responsabilidad institucional.

“Entendemos y respetamos las tradiciones de las escuelas, pero también tenemos que poner orden, o el mayor orden posible, y cuidar a nuestros universitarios”, señaló.

El rector sostuvo que corresponde al Consejo Directivo de la facultad revisar la denuncia y resolverla conforme al Código de Ética y Conducta, bajo los mismos criterios aplicados en procedimientos anteriores.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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