Presentan en Saltillo nueva queja contra docente de Jurisprudencia por presunto suministro de alcohol a estudiantes

La denuncia fue presentada contra el catedrático Idelfonso Jesús Verduzco González, quien presuntamente aparece en imágenes proporcionando bebidas alcohólicas a estudiantes durante el evento realizado el pasado 14 de mayo.

El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila deberá analizar una segunda queja presentada contra un docente por presuntas violaciones al Reglamento de Ética y Conducta Universitaria, derivadas de hechos ocurridos durante la celebración de la denominada Noche del Búho.

La queja fue promovida por José Ramón Oceguera Rodríguez, el mismo universitario que anteriormente presentó una denuncia contra el profesor Óscar Nájera Davis por hechos similares. En ambos señalamientos, las acusaciones se sustentan en fotografías y videos difundidos en redes sociales en los que los docentes presuntamente ofrecen alcohol a alumnos, una conducta prohibida por la normativa universitaria.

Tras la difusión de la primera denuncia, estudiantes y egresados de la Facultad de Jurisprudencia defendieron estas prácticas al señalar que el consumo de alcohol entre docentes y alumnos durante actividades de convivencia ha sido una situación recurrente dentro de algunas tradiciones universitarias.

Al respecto, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, afirmó que las tradiciones universitarias deben adaptarse a las exigencias actuales en materia de seguridad y responsabilidad institucional.

“Entendemos y respetamos las tradiciones de las escuelas, pero también tenemos que poner orden, o el mayor orden posible, y cuidar a nuestros universitarios”, señaló.

El rector sostuvo que corresponde al Consejo Directivo de la facultad revisar la denuncia y resolverla conforme al Código de Ética y Conducta, bajo los mismos criterios aplicados en procedimientos anteriores.