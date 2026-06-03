Detectan brote de varicela en primaria de Piedras Negras; 10 alumnos resultan afectados

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Piedras Negras
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    Detectan brote de varicela en primaria de Piedras Negras; 10 alumnos resultan afectados
    Mal. Es en invierno cuando más se disparan los casos de varicela. ESPECIAL

Autoridades sanitarias programaron visitas informativas para padres de familia y reforzaron filtros escolares para detectar oportunamente posibles casos sospechosos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un brote activo de varicela fue confirmado por autoridades de salud en una escuela primaria ubicada en la colonia Cumbres, en Piedras Negras, donde se detectaron 10 casos entre alumnos de un mismo grupo, situación que derivó en la aplicación de medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad dentro del plantel.

De acuerdo con información de la Jurisdicción Sanitaria 01, los contagios fueron identificados en estudiantes de cuarto grado de la primaria Andrés Cárdenas Amaro. Tras la notificación realizada por directivos escolares y autoridades educativas, personal de salud inició el protocolo correspondiente para dar seguimiento al caso.

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Los menores diagnosticados permanecen en resguardo domiciliario mientras transcurre el periodo de recuperación. Además, se determinó que las actividades escolares para ese grupo se desarrollen a distancia con el objetivo de disminuir riesgos de nuevos contagios.

Autoridades educativas informaron que también se tomó la decisión de enviar temporalmente a sus hogares a hermanos de los alumnos afectados que cursan estudios en la misma institución, como medida preventiva adicional.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, explicó que los casos fueron diagnosticados clínicamente por personal médico y precisó que todos corresponden a contagios detectados durante los últimos 10 días, por lo que oficialmente se considera un brote activo.

Entre las acciones implementadas se encuentra la instalación de filtros sanitarios en los accesos de la escuela para revisar que los estudiantes no presenten lesiones cutáneas o síntomas de enfermedad. Asimismo, se recomendó a madres y padres de familia no enviar a clases a menores que presenten signos compatibles con varicela y acudir a consulta médica.

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Las autoridades señalaron que los estudiantes diagnosticados no deberán reincorporarse a las aulas hasta contar con valoración médica y dejar de representar un riesgo de contagio.

Además de las medidas sanitarias, se contempla la realización de pláticas informativas para padres de familia y una visita de personal de salud al plantel. También se anunció la desinfección de las instalaciones como parte de las acciones preventivas para contener la propagación del padecimiento.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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