Coahuila: Sanciones a funcionarios públicos superan cifras del 2024
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Desde la falta de entrega de declaraciones patrimoniales hasta actos inmorales, las causas de los castigos a servidores públicos coahuilenses
A poco más de dos meses de concluir el año, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha transparentado un total de 20 sanciones aplicadas a funcionarios públicos del estado, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando se documentaron 19.
Las sanciones derivan de diversos procesos de investigación administrativa, en los cuales los funcionarios involucrados tuvieron derecho a defensa. Estas medidas se clasifican en dos tipos: privadas y públicas, y se aplicaron bajo tres modalidades: amonestación privada, así como suspensiones laborales de cinco y quince días.
TE PUEDE INTERESAR: Aplicarán sanciones a tres funcionarios de Simas en Piedras Negras
En total, se registraron 16 amonestaciones privadas, cuyos nombres y detalles no se hacen públicos por disposición de la propia Secretaría. En tres casos más, las sanciones fueron públicas e implicaron suspensiones de 15 días.
La mayoría de las sanciones derivaron de faltas administrativas menores, como la entrega incompleta de documentos o incumplimientos en los procesos de auditoría.
Sin embargo, dentro del listado de 20 sanciones destaca el caso del servidor público Víctor Manuel “N”, sancionado por actos inmorales dentro de un salón de clases. Aunque no se detallan el cargo, municipio o institución donde ocurrió el hecho, el expediente señala que la falta derivó en una suspensión laboral de 15 días.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Suma CDHEC 121 quejas contra funcionarios en 2025, la mayoría contra elementos de seguridad
La sanción más leve impuesta en lo que va del año corresponde a una suspensión de cinco días, aplicada a un funcionario tras detectarse irregularidades durante una auditoría.
Aunque el 2025 aún no concluye, ya se perfila como el año con mayor número de sanciones desde 2021, cuando se contabilizaron 42 casos.