Coahuila: Sanciones a funcionarios públicos superan cifras del 2024

A poco más de dos meses de concluir el año, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha transparentado un total de 20 sanciones aplicadas a funcionarios públicos del estado, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando se documentaron 19.

Las sanciones derivan de diversos procesos de investigación administrativa, en los cuales los funcionarios involucrados tuvieron derecho a defensa. Estas medidas se clasifican en dos tipos: privadas y públicas, y se aplicaron bajo tres modalidades: amonestación privada, así como suspensiones laborales de cinco y quince días.

En total, se registraron 16 amonestaciones privadas, cuyos nombres y detalles no se hacen públicos por disposición de la propia Secretaría. En tres casos más, las sanciones fueron públicas e implicaron suspensiones de 15 días.

La mayoría de las sanciones derivaron de faltas administrativas menores, como la entrega incompleta de documentos o incumplimientos en los procesos de auditoría.