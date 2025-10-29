Coahuila: Sanciones a funcionarios públicos superan cifras del 2024

Coahuila
/ 29 octubre 2025
    Coahuila: Sanciones a funcionarios públicos superan cifras del 2024
    Al menos tres servidores públicos han sido suspendidos de sus funciones de manera temporal. Foto: Especial

Desde la falta de entrega de declaraciones patrimoniales hasta actos inmorales, las causas de los castigos a servidores públicos coahuilenses

A poco más de dos meses de concluir el año, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha transparentado un total de 20 sanciones aplicadas a funcionarios públicos del estado, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando se documentaron 19.

Las sanciones derivan de diversos procesos de investigación administrativa, en los cuales los funcionarios involucrados tuvieron derecho a defensa. Estas medidas se clasifican en dos tipos: privadas y públicas, y se aplicaron bajo tres modalidades: amonestación privada, así como suspensiones laborales de cinco y quince días.

En total, se registraron 16 amonestaciones privadas, cuyos nombres y detalles no se hacen públicos por disposición de la propia Secretaría. En tres casos más, las sanciones fueron públicas e implicaron suspensiones de 15 días.

La mayoría de las sanciones derivaron de faltas administrativas menores, como la entrega incompleta de documentos o incumplimientos en los procesos de auditoría.

$!La Secretaría de Fiscalización reporta más sanciones en este 2025, a pesar de que faltan dos meses para que concluya el año.
La Secretaría de Fiscalización reporta más sanciones en este 2025, a pesar de que faltan dos meses para que concluya el año. Foto: Especial

Sin embargo, dentro del listado de 20 sanciones destaca el caso del servidor público Víctor Manuel “N”, sancionado por actos inmorales dentro de un salón de clases. Aunque no se detallan el cargo, municipio o institución donde ocurrió el hecho, el expediente señala que la falta derivó en una suspensión laboral de 15 días.

La sanción más leve impuesta en lo que va del año corresponde a una suspensión de cinco días, aplicada a un funcionario tras detectarse irregularidades durante una auditoría.

Aunque el 2025 aún no concluye, ya se perfila como el año con mayor número de sanciones desde 2021, cuando se contabilizaron 42 casos.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

