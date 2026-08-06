Coahuila se alista para liderar la soberanía energética con explotación de gas natural

La postura surge tras darse a conocer las conclusiones iniciales del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, el cual determinó que el yacimiento ubicado en suelo coahuilense destaca como el más rico y viable de los evaluados.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que Coahuila se encuentra plenamente preparado para articular esfuerzos con la Federación e impulsar el proyecto Gas Coahuila.

Esta estrategia científica busca disminuir de forma directa las importaciones del hidrocarburo desde Estados Unidos, posicionando a la entidad en un papel protagónico dentro de la agenda de soberanía energética nacional.

UN DETONANTE ECONÓMICO Y SUSTENTABLE EN EL NORTE

La puesta en marcha de la extracción impulsará las regiones Centro, Carbonífera y Norte, transformándose en un motor directo para la creación de empleos y derrama económica local.

Jiménez Salinas enfatizó que la entidad cuenta con agua tratada, tecnología de punta, capital privado dispuesto a invertir y una sólida disposición para trabajar en sinergia institucional.

Asimismo, garantizó que la protección del medio ambiente se mantendrá como prioridad absoluta mediante el uso de procesos sustentables. Dado que las reservas se ubican lejos de áreas urbanas, proyectó una recepción favorable por parte de la población local, mientras el comité técnico continúa definiendo los pasos operativos.