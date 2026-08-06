Coahuila entregará apoyos de hasta 20 mil pesos para mejorar genética del ganado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer la productividad del sector ganadero y elevar la calidad genética de los hatos en la entidad, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, anunció la entrega de apoyos del Programa Mejoramiento Genético 2026, informó el coordinador regional de la dependencia en la zona norte, Adolfo Miranda Cirilo. La jornada se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, a las 11:00 horas, en la Estación Cuarentenaria de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, ubicada en el municipio de Nava, donde los productores podrán acceder a los apoyos contemplados por el programa.

El esquema considera incentivos de hasta 20 mil pesos por semental bovino, 9 mil pesos para ovinos y 6 mil pesos para caprinos. De acuerdo con la dependencia, el objetivo es fortalecer las unidades de producción pecuaria y mejorar las características genéticas del ganado en el estado. Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar la Solicitud Única de Apoyo, identificación oficial vigente (INE), el Registro de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) vigente y el Registro de Fierro de Herrar actualizado. La Secretaría de Desarrollo Rural destacó que este programa forma parte de las acciones para respaldar al campo coahuilense y brindar herramientas que permitan a los productores incrementar la calidad y competitividad de la ganadería regional.

Los interesados pueden acudir a las coordinaciones regionales de la Secretaría de Desarrollo Rural, entre ellas la Coordinación Región Norte II, en Piedras Negras, ubicada en la calle Pedro Martínez número 310 Poniente, colonia Mundo Nuevo, o comunicarse al teléfono 878 109 97 23.