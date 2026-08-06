Coahuila entregará apoyos de hasta 20 mil pesos para mejorar genética del ganado

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Coahuila entregará apoyos de hasta 20 mil pesos para mejorar genética del ganado
    Productores de la Región Norte podrán acceder a incentivos para la adquisición de sementales bovinos, ovinos y caprinos como parte del Programa Mejoramiento Genético 2026. ARCHIVO

Productores de la Región Norte podrán acceder a incentivos para la adquisición de sementales bovinos, ovinos y caprinos durante una jornada que se realizará en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer la productividad del sector ganadero y elevar la calidad genética de los hatos en la entidad, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, anunció la entrega de apoyos del Programa Mejoramiento Genético 2026, informó el coordinador regional de la dependencia en la zona norte, Adolfo Miranda Cirilo.

La jornada se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, a las 11:00 horas, en la Estación Cuarentenaria de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, ubicada en el municipio de Nava, donde los productores podrán acceder a los apoyos contemplados por el programa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/alertan-en-piedras-negras-sobre-depresion-infantil-y-juvenil-piden-detectar-senales-a-tiempo-HA22668852

El esquema considera incentivos de hasta 20 mil pesos por semental bovino, 9 mil pesos para ovinos y 6 mil pesos para caprinos. De acuerdo con la dependencia, el objetivo es fortalecer las unidades de producción pecuaria y mejorar las características genéticas del ganado en el estado.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar la Solicitud Única de Apoyo, identificación oficial vigente (INE), el Registro de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) vigente y el Registro de Fierro de Herrar actualizado.

La Secretaría de Desarrollo Rural destacó que este programa forma parte de las acciones para respaldar al campo coahuilense y brindar herramientas que permitan a los productores incrementar la calidad y competitividad de la ganadería regional.

$!La jornada de entrega se realizará este viernes 7 de agosto, a las 11:00 horas, en la Estación Cuarentenaria de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, ubicada en el municipio de Nava.
La jornada de entrega se realizará este viernes 7 de agosto, a las 11:00 horas, en la Estación Cuarentenaria de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, ubicada en el municipio de Nava. CORTESÍA

Los interesados pueden acudir a las coordinaciones regionales de la Secretaría de Desarrollo Rural, entre ellas la Coordinación Región Norte II, en Piedras Negras, ubicada en la calle Pedro Martínez número 310 Poniente, colonia Mundo Nuevo, o comunicarse al teléfono 878 109 97 23.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Recursos Públicos
ganadería

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad