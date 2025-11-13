Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

Las clínicas y hospitales de Coahuila han registrado un inusual incremento en las atenciones médicas que derivaron en diagnósticos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

A inicios de año, el tema acaparó la atención mediática tras la difusión de publicaciones en redes sociales que advertían un aumento en los contagios. Sin embargo, el repunte de diagnósticos se presentó a partir del segundo semestre.

La Secretaría de Salud reporta cuatro estadios, basados en clasificaciones internacionales, que describen el grado de avance de la enfermedad. Cada etapa contempla tratamientos distintos. En las primeras dos, la infección está presente, aunque puede ser asintomática; en las fases tres y cuatro ya se manifiestan síntomas o complicaciones de salud.