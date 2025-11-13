Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

Coahuila
/ 13 noviembre 2025
    Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318
    Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento. Foto: Especial

En un año, los casos de esta enfermedad han sufrido un inusual incremento en atenciones en el sistema de salud local

Las clínicas y hospitales de Coahuila han registrado un inusual incremento en las atenciones médicas que derivaron en diagnósticos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

A inicios de año, el tema acaparó la atención mediática tras la difusión de publicaciones en redes sociales que advertían un aumento en los contagios. Sin embargo, el repunte de diagnósticos se presentó a partir del segundo semestre.

La Secretaría de Salud reporta cuatro estadios, basados en clasificaciones internacionales, que describen el grado de avance de la enfermedad. Cada etapa contempla tratamientos distintos. En las primeras dos, la infección está presente, aunque puede ser asintomática; en las fases tres y cuatro ya se manifiestan síntomas o complicaciones de salud.

$!Los hombres representan más del 50 por ciento de los contagios de sta enfermedad.
Los hombres representan más del 50 por ciento de los contagios de sta enfermedad. Foto: Especial

En las dos primeras etapas se concentró el mayor número de diagnósticos, con 252 casos, mientras que en los estadios tres y cuatro se registraron 66. Los hombres representan más del 50 por ciento de los contagios.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la infección por VIH se refiere a la presencia del virus en el organismo, y pueden pasar meses o incluso años antes de que aparezcan síntomas. En esta fase se considera que la persona es seropositiva, es decir, porta el virus pero no ha desarrollado la enfermedad del Sida, aunque puede contagiar a otras personas.

Cuando el VIH afecta las células de defensa del cuerpo, se desarrolla el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), que corresponde a los estadios avanzados. En la mayoría de los casos se manifiesta mediante infecciones oportunistas, fiebre, diarrea, pérdida de peso y agotamiento.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

