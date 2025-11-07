Saltillo registra mil 500 personas con VIH; autoridades refuerzan llamado a la prevención

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Saltillo registra mil 500 personas con VIH; autoridades refuerzan llamado a la prevención
    El VIH puede permanecer años sin síntomas, lo que aumenta el riesgo de contagio si no se detecta a tiempo, alertan autoridades sanitarias. FOTO: ESPECIAL

En todo Coahuila se registraron 138 nuevos casos tan solo en octubre, según Salud Municipal.

El director de Salud Pública de Saltillo, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, comentó que la ciudad mantiene registro de mil 500 personas con diagnóstico de VIH y llamó a la población a reforzar la prevención y la detección oportuna.

Explicó que el virus puede permanecer años sin síntomas y recomendó realizarse una prueba cada seis meses o al menos una vez al año. “Es una enfermedad que tarda en manifestarse y ese es el problema, porque durante ese tiempo la persona puede seguir contagiando”, dijo.

Las pruebas se aplican de forma gratuita en los CAPASITS y en los consultorios municipales, agregó el funcionario. Mencionó además que existe el tratamiento profiláctico PrEP, indicado para personas con mayor exposición al virus.

“La recomendación es hacerse un chequeo cada seis meses o cada año, sobre todo en poblaciones de alto riesgo como quienes tienen múltiples parejas sexuales o pertenecen a la comunidad homosexual; deben cuidarse y usar preservativo o recurrir al PrEP para prevenir el VIH”, comentó. Añadió que el llamado a la prevención no se limita a ningún grupo, ya que cualquier persona puede contraer el virus si no adopta medidas de protección.

En la zona de tolerancia, el municipio mantiene un monitoreo mensual a 350 trabajadoras sexuales, quienes se someten a pruebas de VIH, sífilis y hepatitis. Hasta ahora no se han detectado casos positivos, aunque reconoció que el número real podría ser mayor por quienes no están registradas.

Rodríguez Lindsay confirmó que sí se han registrado defunciones y reiteró el llamado a mantener el uso del preservativo y acudir a los servicios de salud para diagnóstico temprano.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

