Coahuila: Se forman dos vórtices de tornados en Zaragoza y Acuña

ACUÑA.- La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que las fuertes tormentas registradas este martes en la región Norte del estado provocaron la formación preliminar de dos vórtices tornádicos en zonas serranas de los municipios de Zaragoza y Acuña, además de daños materiales en viviendas y afectaciones en vialidades y el servicio eléctrico.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer fenómeno se presentó en el área de Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza. Posteriormente, en Acuña se registró un segundo vórtice tornádico acompañado de intensas ráfagas de viento y lluvia, situación que ocasionó la caída de árboles y daños en viviendas de la comunidad Lázaro Cárdenas.