Coahuila: Se forman dos vórtices de tornados en Zaragoza y Acuña
Autoridades reportan que no hay personas lesionadas ni fallecidas, solo algunos daños materiales
ACUÑA.- La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que las fuertes tormentas registradas este martes en la región Norte del estado provocaron la formación preliminar de dos vórtices tornádicos en zonas serranas de los municipios de Zaragoza y Acuña, además de daños materiales en viviendas y afectaciones en vialidades y el servicio eléctrico.
De acuerdo con el reporte oficial, el primer fenómeno se presentó en el área de Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza. Posteriormente, en Acuña se registró un segundo vórtice tornádico acompañado de intensas ráfagas de viento y lluvia, situación que ocasionó la caída de árboles y daños en viviendas de la comunidad Lázaro Cárdenas.
Las autoridades detallaron que, de manera preliminar, 11 viviendas construidas con madera, cartón, tarimas y lámina resultaron afectadas por las condiciones climáticas. Personal de Protección Civil Municipal mantiene recorridos en la zona para realizar un censo y evaluar las afectaciones, además de brindar apoyo a las familias damnificadas.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.
La dependencia estatal informó además que en el municipio de Jiménez permanece cerrada de forma temporal la circulación sobre la carretera federal número 2, debido a la caída de un árbol sobre la vialidad, lo que ha dificultado el tránsito vehicular.
🌪️🚨 Surgen nuevas imágenes del tornado registrado en el norte de Coahuila.— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 27, 2026
El fenómeno impactó zonas entre Zaragoza y Ciudad Acuña, cerca de Santa Eulalia. Hasta ahora, Protección Civil no reporta oficialmente daños ni lesionados. pic.twitter.com/oQ8LWgor81
Asimismo, se reportó la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunos sectores de la región, situación que ya fue notificada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras continúan los trabajos para restablecer las condiciones de seguridad.
La Subsecretaría de Protección Civil señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en coordinación con autoridades municipales y exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales y reportar cualquier emergencia al sistema 911.