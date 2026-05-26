Emiten alerta por posible formación de tornado en Ciudad Acuña

De acuerdo con el SMN, el sistema avanza hacia el este-noreste y podría generar condiciones severas en el norte del Estado durante las próximas horas.

Autoridades de Protección Civil de Coahuila activaron una alerta preventiva en Ciudad Acuña, ante la posible formación de un torbellino o tornado durante la tarde de este martes, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detectó una zona de tormenta con movimiento giratorio en la región.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en las cinco regiones del estado, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas intensas de viento.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos en zonas urbanas, incremento en los niveles de arroyos y canales, inundaciones repentinas y deslaves en zonas de riesgo.

Asimismo, se pronostican vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, con posibilidad de formación de torbellinos o tornados, principalmente en la región norte de Coahuila. Estas condiciones podrían ocasionar caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras ligeras.

El 25 de mayo de 2015 un potente tornado arrasó con la colonia Altos de Santa Teresa, en Ciudad Acuña, dejando muerte y destrucción a su paso. Autos, techos, animales se vieron volar por los aires. La fuerza de la naturaleza dejó 14 muertos.

RECOMENDACIONES

◉ Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

◉ Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

◉ Retirar macetas, muebles y artículos de patios, balcones y azoteas.

◉ No intentar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.

◉ Extremar precauciones al conducir debido a baja visibilidad, pavimento mojado y ráfagas de viento.

◉ Alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

◉ En caso de formación de torbellinos, resguardarse en la planta baja de una construcción sólida, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

◉ Mantener documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares disponibles ante posibles cortes de energía eléctrica.

◉ Debido a las altas temperaturas, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.