Coahuila: Se reportan hasta 5 casos de maltrato infantil al día

Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Coahuila: Se reportan hasta 5 casos de maltrato infantil al día
    Coahuila es una de las entidades con más reportes ante el 911 por casos de maltrato infantil. Freepik

De acuerdo con datos del Inegi, la entidad registró mil 921 llamadas por este tipo de hechos durante 2024

Los registros del Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI dieron a conocer que en Coahuila se reportan hasta cinco casos diarios de maltrato infantil ante las autoridades a través del 911.

De acuerdo con los datos del Censo, publicados al cierre de 2025 con corte a 2024, al finalizar ese año se contabilizaron en la entidad un total de mil 921 llamadas relacionadas con reportes de maltrato infantil.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Atiende la Pronnif caso del menor de seis años con ideas suicidas

Estas llamadas corresponden a los reportes que el sistema de emergencias 911 canaliza a las autoridades municipales o estatales, las cuales actúan como primeros respondientes.

Esta incidencia implica que, en promedio, las autoridades atendieron 5.2 casos diarios en el estado.

$!Coahuila: Se reportan hasta 5 casos de maltrato infantil al día

En comparación con el año anterior, la cifra mostró una ligera disminución. Al cierre de 2023, el 911 reportó al INEGI un total de dos mil 18 llamadas por esta causa; es decir, en el registro más reciente se observó una reducción de 97 casos.

No obstante, tanto 2023 como 2024 reflejan incrementos considerables respecto a años previos. En 2022 se registraron mil 653 casos; en 2021, mil 601; y en 2020, mil 350 reportes.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte REDIM que violencia infantil está en niveles críticos en México

A nivel nacional, Coahuila ocupa el octavo lugar entre las entidades con mayor número de llamadas por maltrato infantil.

En esta clasificación lo anteceden Baja California, con cuatro mil 624 llamadas; Jalisco, con cuatro mil 17; Nuevo León, con tres mil 565; Estado de México, con dos mil 984; Chihuahua, con dos mil 737; Guanajuato, con dos mil 471; y Sonora, con dos mil 160 reportes.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

