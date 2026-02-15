$!Coahuila: Se reportan hasta 5 casos de maltrato infantil al día

Los registros del Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI dieron a conocer que en Coahuila se reportan hasta cinco casos diarios de maltrato infantil ante las autoridades a través del 911.

De acuerdo con los datos del Censo, publicados al cierre de 2025 con corte a 2024, al finalizar ese año se contabilizaron en la entidad un total de mil 921 llamadas relacionadas con reportes de maltrato infantil.

Estas llamadas corresponden a los reportes que el sistema de emergencias 911 canaliza a las autoridades municipales o estatales, las cuales actúan como primeros respondientes.

Esta incidencia implica que, en promedio, las autoridades atendieron 5.2 casos diarios en el estado.