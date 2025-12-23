Coahuila se ubica en el octavo lugar nacional en casos confirmados de tosferina

/ 23 diciembre 2025
    Coahuila se ubica en el octavo lugar nacional en casos confirmados de tosferina
    En 2025, los casos confirmados de tosferina en México registraron un aumento de 258% respecto al año previo. FOTO: ARCHIVO

La mayoría de los contagios de tosferina y síndrome coqueluchoide se presenta en niñas y niños, el grupo más vulnerable a complicaciones graves cuando no cuenta con esquemas completos de vacunación

Coahuila forma parte del grupo de entidades con mayor número de casos confirmados de tosferina en México y ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con 85 contagios registrados durante 2025, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 49.

A nivel nacional, el reporte indica que hasta ese corte se contabilizaron 5 mil 207 casos confirmados de síndrome coqueluchoide, un cuadro clínico que imita la tosferina y se caracteriza por accesos intensos de tos espasmódica, estridor al inhalar y, en algunos casos, vómitos. La cifra representa un aumento significativo frente a los 1 mil 698 casos registrados en el mismo periodo de 2024, es decir, tres veces más que el año previo.

En cuanto a la tosferina confirmada, durante 2025 se documentaron 1 mil 572 casos, frente a los 438 registrados en 2024, lo que equivale a un incremento de 258% en un solo año. Especialistas advierten que este aumento no sólo refleja la rápida propagación de la enfermedad, sino también un posible subregistro, ya que se estima que por cada caso confirmado podrían existir entre 12 y 17 adicionales que no son diagnosticados de manera adecuada.

La situación resulta especialmente delicada debido a que cifras preliminares apuntan a cerca de 80 defunciones por tosferina a lo largo del año que concluye. Del total de casos confirmados, 672 corresponden a hombres y 900 a mujeres, aunque se subraya que en su mayoría se trata de niñas y niños, el grupo más vulnerable a las complicaciones de esta enfermedad.

En el desglose por entidades, los estados con más casos confirmados de tosferina son la Ciudad de México (155), Chihuahua (147), Nuevo León (141), Aguascalientes (102), Estado de México (98), Chiapas (95), Guanajuato (86) y Coahuila (85). La única entidad que no ha reportado casos confirmados es Tabasco, situación que las autoridades atribuyen más a un problema de subregistro que a la ausencia real de contagios.

Respecto al síndrome coqueluchoide, Coahuila también figura entre las 17 entidades que superan los 100 casos, con 277 registros, lo que confirma que la circulación de la enfermedad se presenta tanto en estados del norte como del centro y sur del país, evidenciando un problema de alcance nacional.

