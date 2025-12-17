Ataques de araña violinista se disparan un 55% respecto a 2024 en Coahuila

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta 14 casos por mordedura de araña violinista en el estado este año. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cataloga la mordedura como peligrosa y recomienda atención inmediata por el riesgo de necrosis de tejido.

Coahuila ha registrado un incremento alarmante en los ataques de araña violinista durante 2025 en comparación con el año anterior.

TE PUEDE INTERESAR: No es la única investigación contra la administración de Tania Flores: Fiscalía de Coahuila

Según los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, durante los meses de enero a noviembre de 2025 se han atendido en clínicas y hospitales de Coahuila a 14 personas por mordedura de araña violinista. En contraste, en el mismo periodo de tiempo de 2024 solo se habían atendido nueve casos. Esto representa un incremento significativo en los ataques de este peligroso arácnido.

ARAÑA VIOLINISTA: UN PELIGRO

La araña violinista está catalogada como una mordedura peligrosa que puede causar necrosis de tejido y volverse grave. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que la atención médica debe ser inmediata y proporcionada en el área de urgencias, donde se aplica el tratamiento y, en casos más severos, un suero antiveneno.

AUMENTAN CASOS DE VIUDA NEGRA

El incremento de mordeduras de arañas se extiende a la viuda negra, cuyo veneno es considerado neurotóxico. El veneno causa dolor muscular severo, calambres, sudoración y puede afectar órganos vitales, por lo que su atención también debe ser considerada de urgencia.

En el caso específico de Coahuila, los ataques de viuda negra también se dispararon, ya que de enero a noviembre de este año se registraron 27 picaduras. El año pasado, en el mismo periodo, solo se registraron 16.

Un caso reciente ocurrió en agosto, cuando una joven de 23 años, Carla, fue hospitalizada en Saltillo después de ser atacada por una araña viuda negra dentro de su domicilio, en la colonia Rincón de Asturias. La joven sintió un piquete con intenso dolor mientras realizaba actividades domésticas y fue trasladada de inmediato a la Clínica Número Dos.

RECOMENDACIONES

La Secretaría de Salud recomienda que, si se identifica una picadura de araña violinista o viuda negra, se actúe rápidamente: lavar la zona de manera inmediata con agua y jabón, aplicar algo frío en el área afectada y acudir de inmediato a una clínica u hospital.

Es importante explicar que esperar horas para recibir atención médica puede complicar el tema de salvar la vida de la persona.

A manera de prevención, expertos recomiendan realizar fumigaciones en casas al menos dos veces al año como medida preventiva para evitar la proliferación de este tipo de animales.

COMO IDENTIFICARLA

La araña violinista (Loxosceles reclusa y especies afines) puede identificarse por una combinación de rasgos físicos, de comportamiento y de hábitat. Es importante no manipularla directamente.

Marca en forma de violín

En la parte superior del cefalotórax presenta una mancha oscura con forma similar a un violín, cuyo “mástil” apunta hacia el abdomen. Este rasgo es orientativo, no exclusivo.

Seis ojos (no ocho)

A diferencia de la mayoría de las arañas, tiene seis ojos, dispuestos en tres pares formando un semicírculo.

Coloración

Tonos café claro a café oscuro, generalmente uniformes, sin rayas ni dibujos llamativos en patas o abdomen.

Tamaño

El cuerpo mide entre 7 y 15 milímetros; con patas extendidas puede alcanzar hasta 3–4 centímetros.

Patas largas y delgadas

Sin espinas visibles y de aspecto fino.

Es nocturna y evita la luz.

No es agresiva; muerde solo si se siente atrapada o aplastada.

Permanece inmóvil cuando se le molesta ligeramente.

Espacios oscuros, secos y poco perturbados: clósets, detrás de muebles, grietas, bodegas, cajas, ropa guardada y zapatos.

En interiores, es más común que en jardines.

Muchas arañas cafés no son violinistas.

Si tiene ocho ojos, colores muy contrastantes o patas con espinas evidentes, no es araña violinista.

No la aplastes ni la manipules con la mano.

Captúrala con un frasco, si es posible, para identificación.

Mantén limpieza y orden en áreas cerradas.

En caso de mordedura, acude de inmediato a un servicio médico.