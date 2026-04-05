Coahuila: Seguridad Pública promueve valores y prevención entre la niñez, en San Juan de Sabinas

La actividad, realizada el pasado 3 de abril, se llevó a cabo por instrucción del alcalde Óscar Ríos Ramírez, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación integral de la niñez mediante la enseñanza de medidas de seguridad, derechos y valores ciudadanos.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Juan de Sabinas implementó cursos de verano en el espacio recreativo Happy Place NR, con el objetivo de fomentar la prevención, el respeto a las normas y la educación cívica entre niñas y niños del municipio.

El programa fue desarrollado por personal del área de Proximidad y Prevención en las Escuelas, encabezado por la licenciada Gloria Cantú y el oficial Miguel Ángel Bustos, quienes impartieron pláticas dinámicas y actividades lúdicas enfocadas en los derechos de la niñez, la importancia del respeto a las normas y las medidas básicas de seguridad en la vía pública.

Durante las sesiones, las y los participantes mostraron una participación activa, lo que permitió reforzar valores como la responsabilidad, la sana convivencia y el autocuidado.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Luis Humberto García, y el subdirector, Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, señalaron que estas acciones forman parte de un programa de proximidad social, cuyo propósito es contribuir a la construcción de entornos más seguros y al fortalecimiento del tejido social.