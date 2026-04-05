Coahuila: Seguridad Pública promueve valores y prevención entre la niñez, en San Juan de Sabinas

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Coahuila: Seguridad Pública promueve valores y prevención entre la niñez, en San Juan de Sabinas
    Las actividades se llevaron a cabo en el espacio recreativo Happy Place NR. ESPECIAL

El objetivo es fomentar la prevención, el respeto a normas y la educación cívica infantil

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Juan de Sabinas implementó cursos de verano en el espacio recreativo Happy Place NR, con el objetivo de fomentar la prevención, el respeto a las normas y la educación cívica entre niñas y niños del municipio.

La actividad, realizada el pasado 3 de abril, se llevó a cabo por instrucción del alcalde Óscar Ríos Ramírez, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación integral de la niñez mediante la enseñanza de medidas de seguridad, derechos y valores ciudadanos.

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El programa fue desarrollado por personal del área de Proximidad y Prevención en las Escuelas, encabezado por la licenciada Gloria Cantú y el oficial Miguel Ángel Bustos, quienes impartieron pláticas dinámicas y actividades lúdicas enfocadas en los derechos de la niñez, la importancia del respeto a las normas y las medidas básicas de seguridad en la vía pública.

Durante las sesiones, las y los participantes mostraron una participación activa, lo que permitió reforzar valores como la responsabilidad, la sana convivencia y el autocuidado.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Luis Humberto García, y el subdirector, Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, señalaron que estas acciones forman parte de un programa de proximidad social, cuyo propósito es contribuir a la construcción de entornos más seguros y al fortalecimiento del tejido social.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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