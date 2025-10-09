Coahuila: Será de gran beneficio la ampliación de empresas locales en licitación de carbón

El gobernador afirmó que la reciente licitación de carbón marca un cambio de fondo frente a modelos anteriores, al permitir la participación de más empresas locales y detonar la economía en la Región Carbonífera de Coahuila.

“Hubo la voluntad total de que este proyecto se convirtiera en una palanca de desarrollo para los productores de Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas”, dijo. Reconoció la disposición de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Presidencia de la República para abrir espacio a más empresarios locales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se consolida como el segundo estado más seguro del país

Mencionó que en esta ocasión se buscó que los contratos se distribuyeran entre la mayor cantidad de participantes posible. “La piña se repartió entre la gran mayoría de las empresas, para que todos tuvieran ingreso, compraran maquinaria, camionetas, equipo y contrataran gente”.

De acuerdo con el mandatario, más de 20 empresas locales resultaron beneficiadas y podrían sumarse hasta 40 conforme avance el proceso. “Cada empresa con chamba es un detonante económico. A diferencia de antes, donde ganaban unas cuantas, ahora ganaron más de 20 y posiblemente se puedan tener más de 40 empresas de dueños diferentes trabajando en la región”, dijo.

Jiménez comentó que el esquema representa un impulso para la economía de Sabinas, Múzquiz, Nueva Rosita y Monclova, al fomentar la contratación de personal y la renovación de equipos de trabajo.

El gobernador agregó que la nueva dinámica de contratación puede generar una derrama económica relevante y fortalecer la estabilidad laboral en la región, históricamente dependiente de la minería del carbón.