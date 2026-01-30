Identifica Fiscalía de Coahuila a 12 presuntos cómplices de ‘El Mil Rostros’

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 30 enero 2026
    Identifica Fiscalía de Coahuila a 12 presuntos cómplices de ‘El Mil Rostros’
    La detención se logró en menos de 30 minutos gracias al uso de videovigilancia y coordinación interinstitucional. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

Aunque solo uno ha sido detenido, las víctimas ya reconocieron a otros involucrados en robos cometidos con el mismo modus operandi

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, además de la reciente detención de un hombre conocido como “El Mil Rostros”, existen al menos 12 personas plenamente identificadas como presuntos participantes en una serie de robos cometidos bajo el mismo modus operandi, aunque hasta el momento no han sido detenidas ni se ha judicializado cada caso de manera individual.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, explicó que los avances en la investigación han sido posibles gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad estatales, federales y de otras entidades, así como al análisis de imágenes de videovigilancia y los reportes ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Arteaga se integra a la Red Coahuilense de Municipios por la Salud

Detalló que la persona detenida fue ubicada y capturada en menos de 30 minutos tras cometer uno de los ilícitos, gracias al uso de cámaras de seguridad y la intervención conjunta de autoridades de Coahuila, Durango, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“Logramos tener las imágenes y hay que reconocer que Durango, el Ejército y la Guardia Nacional hacen lo que tienen que hacer; con las cámaras y los C4 son detenidos en menos de 30 minutos”, declaró el fiscal.

De acuerdo con Fernández Montañez, el detenido es señalado como participante en robos donde se utilizaban disfraces y pelucas para evadir a las autoridades. Este mismo patrón permitió identificar a otras 12 personas involucradas, quienes ya fueron reconocidas por las víctimas.

“Faltan objetivos por detener, pero están plenamente identificados por las víctimas, que es lo importante de esto”, afirmó.

El fiscal señaló que se trata de delitos de carácter interestatal, lo que permitió la actuación coordinada entre la Fiscalía de Coahuila, autoridades de Durango y corporaciones federales. Agregó que varios de los presuntos responsables identificados tienen vínculos en el estado vecino.

TE PUEDE INTERESAR: Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57

Finalmente, destacó que el seguimiento de estos casos ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, la cual consideró fundamental para avanzar en la identificación y localización de los responsables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?
Grupos de víctimas del magnate han pedido transparencia en medio del proceso de publicación de los archivos de su caso.

El FBI compiló una lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein