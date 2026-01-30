Identifica Fiscalía de Coahuila a 12 presuntos cómplices de ‘El Mil Rostros’

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, además de la reciente detención de un hombre conocido como “El Mil Rostros”, existen al menos 12 personas plenamente identificadas como presuntos participantes en una serie de robos cometidos bajo el mismo modus operandi, aunque hasta el momento no han sido detenidas ni se ha judicializado cada caso de manera individual.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, explicó que los avances en la investigación han sido posibles gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad estatales, federales y de otras entidades, así como al análisis de imágenes de videovigilancia y los reportes ciudadanos.

Detalló que la persona detenida fue ubicada y capturada en menos de 30 minutos tras cometer uno de los ilícitos, gracias al uso de cámaras de seguridad y la intervención conjunta de autoridades de Coahuila, Durango, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“Logramos tener las imágenes y hay que reconocer que Durango, el Ejército y la Guardia Nacional hacen lo que tienen que hacer; con las cámaras y los C4 son detenidos en menos de 30 minutos”, declaró el fiscal.

De acuerdo con Fernández Montañez, el detenido es señalado como participante en robos donde se utilizaban disfraces y pelucas para evadir a las autoridades. Este mismo patrón permitió identificar a otras 12 personas involucradas, quienes ya fueron reconocidas por las víctimas.

“Faltan objetivos por detener, pero están plenamente identificados por las víctimas, que es lo importante de esto”, afirmó.

El fiscal señaló que se trata de delitos de carácter interestatal, lo que permitió la actuación coordinada entre la Fiscalía de Coahuila, autoridades de Durango y corporaciones federales. Agregó que varios de los presuntos responsables identificados tienen vínculos en el estado vecino.

Finalmente, destacó que el seguimiento de estos casos ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, la cual consideró fundamental para avanzar en la identificación y localización de los responsables.