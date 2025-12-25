Coahuila suma 90 días sin sarampión

    FOTO: ARCHIVO

Autoridades de Salud mantienen vigilancia activa ante el panorama nacional y refuerzan el llamado a la vacunación

Tras enfrentar diversos brotes de sarampión durante el primer y segundo trimestre del año, el estado de Coahuila se encuentra actualmente en una fase de estabilización epidemiológica.

La Secretaría de Salud informó que han transcurrido más de 90 días consecutivos sin registrar nuevos casos, lo que permite iniciar el protocolo para dar por cerrados formalmente los brotes en la entidad.

En entrevista con el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, se informó que durante el ejercicio 2025, Coahuila acumuló un total de 55 casos positivos. El análisis epidemiológico reveló que la mayoría de los contagios fueron de origen importado, distribuyéndose en tres eventos brotes.

El primero se registró en el municipio de Torreón. El doctor Moscoso explicó que “los primeros dos casos se detectaron en esta ciudad, correspondientes a pacientes provenientes de Durango que buscaron atención en hospitales locales”.

El segundo brote se registró en Piedras Negras. “Fue un brote familiar de siete personas derivado del contacto con un pariente procedente de Nuevo México, Estados Unidos”.

Y el tercer brote de sarampión ocurrió en el sector agrícola. Fue el más contagioso, ya que 23 personas se contagiaron.

Este brote se registró en un centro de trabajo donde empleados originarios de Chihuahua ingresaron con la infección.

“Gracias a las acciones de vigilancia, mitigación y vacunación, este último brote fue contenido dentro del área de trabajo, evitando una propagación mayor a la comunidad”, dijo el subsecretario de Salud.

VIGILANCIA ACTIVA

Es importante mencionar que, mientras Coahuila se prepara para cerrar sus expedientes tras tres periodos de incubación sin incidencias, el panorama en el resto del país es distinto. Existen estados de la República que todavía notifican casos semanalmente y acumulan entre 1,500 y 2,000 contagios.

Por su parte, el subsecretario de Salud en Coahuila advirtió que no se deben “echar las campanas al vuelo”. Aseguró que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa, especialmente ante los reportes de otros estados, como Chiapas, donde se ha solicitado regular salidas debido a la persistencia de la enfermedad.

Iván Moscoso enfatizó que la herramienta más efectiva para mantener estas cifras en cero es la prevención, por lo que exhortó a los padres de familia a revisar las cartillas de vacunación de sus hijos y acudir a los centros de salud para aplicar cualquier dosis pendiente o esclarecer dudas sobre el esquema de inmunización.

