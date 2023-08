Coahuila: también los libros de texto viejos tienen fallas; cuentos promueven roles de género

Una investigación de Katia Elizabeth Sánchez sobre el contenido de cuentos publicados con recursos públicos e incluidos en los libros de texto de primaria y promovidos por el Fondo de Cultura, muestra como refuerzan los roles de géneros.

Esto contradice la sugerencia del Instituto Nacional de Mujeres, de que la educación de los niños sea en un marco de igualdad y se combata las estigmatizaciones relacionadas con los estereotipos de género.

Es en todos los campos, de acuerdo al Instituto de la Mujer, que se aprenden estas ideas, creencias y expectativas sociales sobre las conductas y comportamientos en razón del sexo y estos patrones se identifican cuando se emiten opiniones sobre el uso exclusivo de algún objeto o desarrollo de alguna actividad por el hecho de ser mujer u hombre.

Un ejemplo lo da el cuento “Joaquín y Maclovia se quieren casar” del libro de Español Lecturas de Quinto de Primaria, en donde la trama gira en torno a que Maclovia aprenda a ser una buena esposa y Joaquín un esposo proveedor.

En entrevista para VANGUARDIA, la licenciada en Letras Españolas, y estudiante de una maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Coahuila, dijo que la investigación se realizó durante un año.

Recuerda que se trabajó con libros de texto y se empleó el análisis de discursos para revisar los cuentos que llegan a los niños del país; y se eligió este de Maclovia y Joaquín.

APRENDER A SER UN HOMBRE Y UNA BUENA ESPOSA

“A lo largo del cuento se presentan reforzadores ideológicos y no incitan a cuestionar a los niños que están cerca de estas lecturas. No se da pie a realizar preguntas como ¿Por qué este personaje no podía realizar estas actividades? o ¿por qué no podía vestirse o hacer cosas diferentes?”, dice Sánchez Ramírez.

El cuento narra la historia de Maclovia y Joaquín, que se conocieron de niños y al convertirse en adultos Joaquín le propone matrimonio. Es ahí donde empieza la trama.

En el caso de Maclovia “había cosas por arreglar. Doña Sebastiana había platicado con su hija sobre los deberes de una esposa, pero de todo lo que ella le dijo, solo le preocupaba una cosa: no sabía cocinar”