Coahuila: Tendrán oportunidad de votar por primera vez más de 29 mil jóvenes

Coahuila
/ 16 febrero 2026
    Coahuila: Tendrán oportunidad de votar por primera vez más de 29 mil jóvenes
    Al cierre de la campaña, se registraron 29 mil 891 credenciales de jóvenes de 18 años. ESPECIAL

Convocan a jóvenes que cumplirán 18 años antes de la elección a tramitar su credencial

Luego de que el pasado 10 de febrero, el Instituto Nacional Electoral dio por concluida la Campaña Anual Intensa para la credencialización de los electores de Coahuila, la junta local del órgano dio a conocer los datos sobre las personas que podrán participar por primera vez en un proceso electoral.

La Campaña Anual Intensa que el INE desarrolló en el marco del proceso electoral 2026, convocó a la ciudadanía a realizar de forma pertinente sus cambios de datos y actualizaciones para que el día de la jornada electoral del 7 de junio no tuvieran problema alguno con la emisión de su voto.

En esta campaña, al igual que en campañas pasadas, el órgano electoral estableció que además de esos trámites, también se incluyó a los jóvenes que cumplen dentro del período de la campaña anual intensa y hasta el día de la elección 18 años, a tramitar su credencial para votar.

Mientras que para inicios del año, la junta local había recibido a un total de 23 mil jóvenes que acudieron desde el mes de septiembre a tramitar su credencial para votar por primera vez y ser integrados al padrón electoral del Estado, al cierre total de la campaña, se contabilizaron 29 mil 891 credenciales de jóvenes de 18 años.

Esto indica que solo durante el mes de enero y el inicio de febrero, el INE tramitó la credencial de más de tres mil jóvenes que cumplieron o están por cumplir los 18 años.

