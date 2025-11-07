Coahuila: UAdeC fuera del ranking mundial de mejores universidades

Más de mil 500 universidades del mundo fueron evaluadas por el “QS World University Rankings 2026” en 100 países. En México, 22 instituciones educativas lograron calificar en este “top mundial”; la UAdeC no figuró una vez más en esta clasificatoria.

La UNAM y el Tecnológico de Monterrey obtuvieron puntuaciones generales de 64 y 57.1, ocupando las posiciones 136 y 187, respectivamente. Las 20 universidades restantes de México no recibieron puntaje por alguno de los siguientes factores: tener menos de cinco mil estudiantes, desempeño bajo en indicadores clave o por el incumplimiento de normas.

En 2024, la UAdeC logró la posición en el rango mundial 201-250 para Latinoamérica y el lugar 38 en el ranking regional para Latinoamérica y el Caribe.

La evaluación considera cinco enfoques integrados por 10 indicadores. Se analiza su investigación y resultados (50 por ciento), empleabilidad (20 por ciento), experiencia de aprendizaje (10 por ciento), compromiso global (15 por ciento) y sostenibilidad (5 por ciento).

En comparación para esta edición 2026, el lugar número uno de este ranking mundial fue el Massachusetts Institute of Technology (MIT por sus siglas en inglés) con una calificación de 100 puntos porcentuales. Esta es la cuarta ocasión que el MIT logra el primer lugar a nivel mundial, según el registro del QS World University Rankings.

Las evaluaciones que hace la empresa inglesa QS Quacquarelli Symonds Limited se llevan a cabo en 2025 y se presentan para el año siguiente para que los futuros estudiantes de estas universidades tengan información actualizada sobre dónde estudiar.