Coahuila: UAdeC ofrece curso de preparación para examen de admisión

El programa es organizado por la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, y contempla sesiones en línea impartidas por docentes especializados, además de material audiovisual y ejercicios prácticos.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió el registro para su Curso Oficial de Preparación para el Examen de Admisión, dirigido a aspirantes de Bachillerato y Licenciatura que buscan reforzar sus conocimientos antes de presentar la evaluación de ingreso.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de septiembre a través del sitio habilitado por la institución, mientras que el curso tendrá un costo de 650 pesos.

CONTENIDOS PARA BACHILLERATO

Para los aspirantes a ingresar al nivel medio superior, las actividades abordarán cinco áreas: pensamiento científico, comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático y dominio del idioma inglés.

El curso comenzará el 29 de septiembre y concluirá el 23 de octubre, periodo durante el cual los participantes podrán trabajar con ejercicios y recursos diseñados para reforzar las áreas consideradas en el examen de admisión.

PREPARACIÓN PARA LICENCIATURA

En el caso de quienes buscan ingresar a una carrera profesional, el programa contempla cuatro módulos: comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático y dominio del idioma inglés.

La UAdeC puso a disposición de los interesados el número de WhatsApp (844) 463 02 16 para solicitar información adicional. También pueden consultar la página de Facebook Educación Continua UAdeC.

El registro para el curso se realiza mediante el enlace habilitado por la Universidad: https://bit.ly/exaniuadec26.