Ojo: Desfile universitario provocará cierres viales en Saltillo, este jueves; recomiendan utilizar vías alternas

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    Ojo: Desfile universitario provocará cierres viales en Saltillo, este jueves; recomiendan utilizar vías alternas
    El contingente partirá del Campo de Beisbol “Ramón Mendoza” y concluirá en el Campo de Futbol Americano “Juan Lobato”. CORTESÍA

El contingente partirá a las 17:00 horas de Camporredondo y avanzará por varios bulevares hasta llegar al Campus Central

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) informó que este jueves 10 de septiembre habrá cierres de circulación en distintas calles de Saltillo, debido al Desfile Universitario de Bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso de la Unidad Sureste.

El recorrido comenzará a las 17:00 horas en el Campo de Beisbol “Ramón Mendoza”, en la Unidad Camporredondo. El contingente avanzará por el bulevar David Berlanga hacia el poniente, para posteriormente incorporarse al bulevar Nazario Ortiz Garza con dirección al norte.

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Después continuará por el bulevar Jesús Valdez Sánchez hasta llegar a las calles Abasolo y Salvador González Lobo, en la colonia República Oriente. El desfile seguirá por Hidalgo hacia el norte y posteriormente tomará la calle José Cárdenas Valdez, por donde ingresará al Campus Central, con destino al Campo de Futbol Americano “Juan Lobato”.

RECORRIDO CONCLUIRÁ EN EL CAMPUS CENTRAL

Al llegar al campus se realizará la ceremonia de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso, encabezada por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, quien estará acompañado por autoridades universitarias y directivos de escuelas y facultades.

$!La UAdeC recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas durante el desarrollo del recorrido.
La UAdeC recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas durante el desarrollo del recorrido. cortesía

Posteriormente se llevarán a cabo actividades de convivencia para los nuevos integrantes de la comunidad universitaria.

PIDEN TOMAR RUTAS ALTERNAS

Ante los cierres viales previstos durante el desarrollo del desfile, la UAdeC recomendó a los automovilistas evitar las calles que forman parte del recorrido y utilizar rutas alternas para reducir posibles congestionamientos.

Las afectaciones a la circulación se concentrarán durante el horario en que se desarrolle el desfile y el traslado del contingente hacia el Campus Central.

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