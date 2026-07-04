Coahuila: detectan riesgo de abandono escolar en secundaria

Durante la transición de primaria a secundaria, algunos estudiantes quedan fuera del sistema educativo al no concretar su inscripción al siguiente nivel, por lo que la Secretaría de Educación mantiene una estrategia para localizarlos e incorporarlos a las aulas. El director general de Gestión Escolar y Estadística de la Secretaría de Educación de Coahuila, Luis Miguel Morales Guzmán, explicó que la secundaria presenta mayores desafíos por la edad de los alumnos y las condiciones propias de la adolescencia.

Como parte de la estrategia, al inicio de cada ciclo escolar se cruzan las bases de datos para identificar a todos los alumnos que obtuvieron certificado de primaria y verificar que estén inscritos en una escuela pública o privada. Cuando se detecta a quienes no realizaron el trámite, personal de la dependencia acude a buscarlos en sus domicilios. Morales Guzmán señaló que durante el ciclo escolar más reciente fueron recuperados alrededor de 2,500 estudiantes para incorporarlos al sistema educativo. Precisó que los municipios con mayor número de casos son Saltillo y Torreón, debido a su concentración poblacional. La subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruíz, señaló que la mayoría de los casos obedece a omisiones de las familias y no a situaciones de violencia o abandono deliberado. “Es una especie de descuido en la mayoría de los casos. Tan es así que logramos rescatarlos sin ningún problema”, mencionó. Explicó que, cuando durante la búsqueda se detectan situaciones de riesgo para los menores, interviene la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), aunque aclaró que estos casos son aislados.

También señaló que una parte de los estudiantes localizados dejó el estado junto con sus familias por motivos laborales, situación que puede confirmarse durante el proceso de búsqueda. De acuerdo con los concentrados estadísticos de la Secretaría de Educación Pública, Coahuila registró una tasa preliminar de abandono escolar de 2.7 por ciento en secundaria durante el ciclo 2024-2025. En los ciclos 2022-2023 y 2023-2024 la entidad presentó tasas de 3.1 y 3.5 por ciento, respectivamente, por encima del promedio nacional de 2.7 y 2.8 por ciento. Las estadísticas también muestran que las principales causas de abandono en secundaria son el desinterés y las inasistencias, mientras que los problemas económicos, la decisión de los padres y la reprobación representan una proporción menor de los casos.

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