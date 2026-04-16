Coahuila, uno de los estados con menor incidencia de sarampión en el país: Salud

El secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que la cifra se incrementó tras las vacaciones de Semana Santa, debido a la movilidad de personas, lo que facilitó la transmisión del virus, ya que la entidad ya registraba previamente la mitad de los contagios.

TORREÓN, COAH.- Al cierre de la primera quincena de abril, la Secretaría de Salud de Coahuila informó un acumulado de 38 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, lo que lo convierte en uno de los estados con menor incidencia de esta enfermedad en el país.

Explicó que, a nivel nacional, los viajes y encuentros familiares durante el periodo de asueto fueron el principal vehículo de nuevos contagios, ya que muchas personas se trasladan fuera del estado o incluso al extranjero.

El aumento de casos ya era previsto por las autoridades sanitarias, debido a una combinación de factores que incluyen la caída en las coberturas de vacunación y la circulación del virus tanto en el país como en el extranjero.

No obstante, indicó que Coahuila no ha bajado la vigilancia epidemiológica y ha reforzado las campañas de vacunación casa por casa, en escuelas y centros comerciales, principalmente en la Región Laguna, ante la detección de casos confirmados y sospechosos.

El funcionario pidió el apoyo de la población para participar en las jornadas de vacunación, al destacar que es la medida más efectiva para prevenir esta enfermedad.

Refirió que en el estado se cuenta con suficiente biológico en los centros de salud, además de brigadas de enfermería que recorren las colonias para completar los esquemas de vacunación.

Comentó que a nivel nacional se registra un severo brote de sarampión, con un repunte que ha generado preocupación tras varios años de baja incidencia.

Indicó que Jalisco concentra más del 50 por ciento de los casos confirmados en México, con 5 mil 600 contagios acumulados, seguido de Chiapas con 4 mil, por lo que Coahuila se mantiene entre las entidades con menor incidencia.