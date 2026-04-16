Coahuila, uno de los estados con menor incidencia de sarampión en el país: Salud

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Coahuila, uno de los estados con menor incidencia de sarampión en el país: Salud
    El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que los casos de sarampión repuntaron tras Semana Santa, aunque aseguró que la entidad mantiene baja incidencia y ha reforzado la vacunación. SANDRA GÓMEZ

Coahuila acumula 38 casos de sarampión en 2026; aunque repuntaron tras Semana Santa, se mantiene entre los estados con menor incidencia en el país

TORREÓN, COAH.- Al cierre de la primera quincena de abril, la Secretaría de Salud de Coahuila informó un acumulado de 38 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, lo que lo convierte en uno de los estados con menor incidencia de esta enfermedad en el país.

El secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que la cifra se incrementó tras las vacaciones de Semana Santa, debido a la movilidad de personas, lo que facilitó la transmisión del virus, ya que la entidad ya registraba previamente la mitad de los contagios.

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Explicó que, a nivel nacional, los viajes y encuentros familiares durante el periodo de asueto fueron el principal vehículo de nuevos contagios, ya que muchas personas se trasladan fuera del estado o incluso al extranjero.

El aumento de casos ya era previsto por las autoridades sanitarias, debido a una combinación de factores que incluyen la caída en las coberturas de vacunación y la circulación del virus tanto en el país como en el extranjero.

No obstante, indicó que Coahuila no ha bajado la vigilancia epidemiológica y ha reforzado las campañas de vacunación casa por casa, en escuelas y centros comerciales, principalmente en la Región Laguna, ante la detección de casos confirmados y sospechosos.

El funcionario pidió el apoyo de la población para participar en las jornadas de vacunación, al destacar que es la medida más efectiva para prevenir esta enfermedad.

Refirió que en el estado se cuenta con suficiente biológico en los centros de salud, además de brigadas de enfermería que recorren las colonias para completar los esquemas de vacunación.

Comentó que a nivel nacional se registra un severo brote de sarampión, con un repunte que ha generado preocupación tras varios años de baja incidencia.

Indicó que Jalisco concentra más del 50 por ciento de los casos confirmados en México, con 5 mil 600 contagios acumulados, seguido de Chiapas con 4 mil, por lo que Coahuila se mantiene entre las entidades con menor incidencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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