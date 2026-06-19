Coahuila ve en el gas shale una oportunidad de impulso económico regional

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    Coahuila ve en el gas shale una oportunidad de impulso económico regional
    El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, destacó el potencial del gas shale como motor de desarrollo regional durante una visita a Torreón. REBECA RAMÍREZ

Autoridades estatales consideran que el aprovechamiento energético podría detonar inversión, empleo y cadenas productivas en la entidad

TORREÓN, COAH.- En medio del análisis técnico que realizan especialistas interdisciplinarios sobre la viabilidad de aprovechar los yacimientos de gas natural tipo shale compartidos entre Coahuila y Texas, el secretario de Economía del Estado, Luis Olivares Martínez, afirmó que se trata de una oportunidad relevante para impulsar el desarrollo económico regional.

Durante una visita a Torreón, el funcionario estatal señaló que el fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, cuenta actualmente con tecnologías más avanzadas que permitirían la exploración y extracción de gas y aceite con menores impactos ambientales en comparación con prácticas de décadas pasadas.

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PROYECTO ESTRATÉGICO BAJO EVALUACIÓN FEDERAL

Olivares Martínez destacó que el llamado “Gas Coahuila” forma parte de un proyecto de gran alcance que debe analizarse con cautela, debido a sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. Explicó además que el Estado participa en mesas de trabajo impulsadas a nivel federal, en las que se evalúa su factibilidad técnica y regulatoria.

De acuerdo con el funcionario, la mesa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya concluyó sus trabajos y se espera la emisión de un dictamen definitivo en el mes de junio, lo que marcaría un punto de definición para el futuro del proyecto.

El Secretario de Economía subrayó que, de avanzar en sus distintas etapas, la iniciativa podría generar una derrama económica significativa en el corto plazo, especialmente en las regiones donde se desarrollen las operaciones.

“Es un proyecto que a corto plazo puede generar mucho. La derrama económica que se generaría es incalculable, debido a que dependerá de las concesiones y el número de pozos que se habiliten, pero se beneficiaría toda la proveeduría y los servicios en una región que ha estado contraída por muchos años”, expresó.

Asimismo, consideró que la iniciativa podría convertirse en un punto de inflexión para la economía estatal, al dinamizar sectores industriales y de servicios vinculados a la cadena energética.

APUESTA POR INVERSIÓN CON ENFOQUE REGULADO

El funcionario estatal agregó que el Gobierno de Coahuila busca participar como facilitador en este tipo de proyectos, como ocurre con otras industrias que llegan a la entidad, siempre bajo el cumplimiento de la normativa ambiental y laboral vigente.

“Es uno de los detonantes que esperamos para Coahuila”, concluyó.

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