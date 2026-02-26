Coahuila: Ve Manolo Jiménez como prioridad combate a los incendios forestales

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Coahuila: Ve Manolo Jiménez como prioridad combate a los incendios forestales
    En 2025, Coahuila estuvo entre los 10 estados con menor área afectada por incendios. CORTESÍA

Sesiona Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales; entre 2024 y 2025 se invirtieron 200 millones de pesos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que entre 2024 y 2025, en Coahuila se invirtieron 200 millones de pesos para combatir incendios forestales.

Al presidir la sesión del Consejo Ciudadano para el Combate a Incendios Forestales, el mandatario dijo que se da arranque a la estrategia para 2026 y destacó la inversión sin precedentes que se aplica para fortalecer la prevención y capacidad de reacción contra incendios con equipo, tecnología y aeronaves.

Durante la reunión se valoró la temporada de incendios de 2025 y se trazó la estrategia y acciones relevantes de 2026, en tanto que se tomó protesta a los nuevos integrantes del consejo ciudadano.

Durante la reunión se valoró la temporada de incendios de 2025 y se trazó la estrategia y acciones relevantes de 2026, en tanto que se tomó protesta a los nuevos integrantes del consejo ciudadano.

Jiménez Salinas resaltó que, pese a que Coahuila tuvo un alto número de incendios en 2025, está entre los estados con menor área afectada.

Agregó que desde este fin de semana estarán disponibles los helicópteros para el combate de incendios y en próximos días se entregará material, equipo y vehículos a combatientes.

“La voluntad, la inversión de recursos y la coordinación son fundamentales para seguir teniendo buenos indicadores en el tema de los incendios forestales”, aseguró el gobernador Manolo Jiménez.

El subsecretario de Incendios Forestales, René Medina Morales señaló que la plantilla del gobierno del estado es de más de 100 brigadistas, y que se ha capacitado más de 250 personas.

“Para 2026, en total contamos con 384 combatientes distribuidos en las cinco regiones operativas; disponemos de 39 vehículos entre pick ups, camiones y todo terreno, así como tres helicópteros en puntos estratégicos”, informó.

