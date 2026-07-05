Coahuila: Villa de Palaú alcanza cobertura total de alumbrado LED con instalación de más de 850 luminarias

MÚZQUIZ, COAH.– El Gobierno Municipal de Múzquiz concluyó la instalación de más de 850 lámparas LED en Villa de Palaú, con lo que esa comunidad alcanzó el 100 por ciento de cobertura de alumbrado público con tecnología LED, informó la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez. La obra representa un avance importante para la localidad, donde durante años diversos sectores permanecieron con iluminación deficiente o incluso en completa oscuridad. Con esta intervención, las calles cuentan ahora con un sistema de alumbrado moderno, eficiente y de mayor calidad.

La presidenta municipal señaló que la modernización del alumbrado fortalece la seguridad, brinda mayor tranquilidad a las familias y mejora la calidad de vida de los habitantes, además de contribuir al ahorro de energía y al mejoramiento de los espacios públicos. Jiménez Gutiérrez destacó que este resultado fue posible gracias a una administración responsable y eficiente, basada en el manejo adecuado de los recursos públicos y sin recurrir al endeudamiento del municipio. Asimismo, afirmó que la instalación de las más de 850 luminarias convierte a Villa de Palaú en una comunidad con cobertura total de alumbrado público moderno, beneficiando a miles de habitantes y ofreciendo vialidades más seguras tanto para peatones como para automovilistas.

La alcaldesa reiteró que su administración continuará impulsando obras y acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura urbana y al mejoramiento de la calidad de vida en todas las comunidades del municipio. “Seguimos cumpliendo con hechos y construyendo un mejor Múzquiz para todas y todos”, expresó.

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