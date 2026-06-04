En este verano, Coahuila tiene mucho qué ver

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Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Los ocho Pueblos Mágicos ofrecen paisajes, cultura, aventura, legado histórico y experiencias para toda la familia

Coahuila
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Con una amplia oferta de naturaleza, historia, cultura y tradiciones, los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila se consolidan como una de las principales opciones para disfrutar el periodo vacacional de verano, ofreciendo experiencias únicas tanto para habitantes del estado como para visitantes nacionales e internacionales.

Desde montañas boscosas y manantiales de aguas cristalinas hasta desiertos, zonas paleontológicas y comunidades con profundas raíces históricas, estos destinos representan una muestra de la riqueza natural y cultural que distingue a la entidad.

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Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Melchor Múzquiz, Parras de la Fuente y Viesca integran la red de Pueblos Mágicos de Coahuila, cada uno con identidad propia y atractivos capaces de cautivar a viajeros de todas las edades.

$!Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen opciones para el turismo de naturaleza, aventura, cultura e historia.
Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen opciones para el turismo de naturaleza, aventura, cultura e historia. CORTESÍA

En la Región Sureste, Arteaga destaca por sus paisajes montañosos y su clima privilegiado, características que le han valido el reconocimiento como la “Suiza de México”. La Sierra de Arteaga, Bosques de Monterreal, el Museo de las Momias y sus reconocidas vinícolas convierten al municipio en un destino ideal para el ecoturismo, los deportes de aventura y el descanso en contacto con la naturaleza.

$!En Guerrero es atractivo para el turismo cinegético.
En Guerrero es atractivo para el turismo cinegético. CORTESÍA

En la Región Centro-Desierto, Candela ofrece una combinación de belleza natural e historia. Sitios como Las Lajitas, Ojo Caliente, Carricitos y el Frentón atraen a quienes buscan actividades al aire libre, mientras que sus edificaciones históricas y ranchos cinegéticos enriquecen la experiencia de los visitantes.

Viesca, en la Comarca Lagunera, sobresale por las impresionantes Dunas de Bilbao, uno de los paisajes más emblemáticos del norte del país. Su patrimonio arquitectónico e histórico, vinculado incluso al paso de Miguel Hidalgo durante la lucha de Independencia, añade un valor especial a este destino.

$!En Múzquiz habitan las comunidades de los Negros Mascogos y los indios Kikapú.
En Múzquiz habitan las comunidades de los Negros Mascogos y los indios Kikapú. CORTESÍA

Por su parte, Cuatro Ciénegas es reconocido internacionalmente por su extraordinaria biodiversidad. Sus pozas, dunas de yeso, parajes naturales y espacios históricos conforman un escenario único donde convergen ciencia, conservación y turismo.

$!Parras de la Fuente y sus acequias son famosas en todo el País.
Parras de la Fuente y sus acequias son famosas en todo el País. CORTESÍA

General Cepeda destaca por su riqueza paleontológica, al albergar la primera zona de este tipo abierta al público en México. Además, combina historia, tradición y producción vitivinícola en un entorno característico del semidesierto coahuilense.

En la Región Norte, Guerrero conserva un importante legado histórico reflejado en sus edificios, misiones y construcciones protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de ser un referente para el turismo cinegético.

$!Paisajes desérticos, montañas, viñedos y sitios históricos forman parte de la riqueza turística de la entidad.
Paisajes desérticos, montañas, viñedos y sitios históricos forman parte de la riqueza turística de la entidad. CORTESÍA

Melchor Múzquiz ofrece una experiencia cultural singular gracias a la presencia de las comunidades Negros Mascogos y Kikapú, cuya historia y tradiciones forman parte esencial de la identidad del municipio. A ello se suman museos, parajes naturales y sitios de interés paleontológico.

$!Durante el verano, estos destinos representan una alternativa para disfrutar experiencias auténticas en distintas regiones del Estado.
Durante el verano, estos destinos representan una alternativa para disfrutar experiencias auténticas en distintas regiones del Estado. CORTESÍA

Finalmente, Parras de la Fuente, considerado uno de los destinos más emblemáticos de Coahuila, combina arquitectura histórica, tradición vinícola y paisajes naturales. Además de ser la cuna de destacados personajes de la historia nacional, alberga la casa productora de vinos más antigua de América Latina, fundada en 1597.

$!Las Dunas de Bilbao, en Viesca, asemejan el desierto del Medio Oriente.
Las Dunas de Bilbao, en Viesca, asemejan el desierto del Medio Oriente. CORTESÍA

Con esta diversidad de opciones, Coahuila refrenda su posición como uno de los estados con mayor riqueza turística del norte del país, invitando a descubrir destinos donde la naturaleza, la cultura y la historia convergen para ofrecer experiencias inolvidables.

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