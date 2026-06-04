En este verano, Coahuila tiene mucho qué ver

Con una amplia oferta de naturaleza, historia, cultura y tradiciones, los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila se consolidan como una de las principales opciones para disfrutar el periodo vacacional de verano, ofreciendo experiencias únicas tanto para habitantes del estado como para visitantes nacionales e internacionales. Desde montañas boscosas y manantiales de aguas cristalinas hasta desiertos, zonas paleontológicas y comunidades con profundas raíces históricas, estos destinos representan una muestra de la riqueza natural y cultural que distingue a la entidad.

Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Melchor Múzquiz, Parras de la Fuente y Viesca integran la red de Pueblos Mágicos de Coahuila, cada uno con identidad propia y atractivos capaces de cautivar a viajeros de todas las edades.

En la Región Sureste, Arteaga destaca por sus paisajes montañosos y su clima privilegiado, características que le han valido el reconocimiento como la “Suiza de México”. La Sierra de Arteaga, Bosques de Monterreal, el Museo de las Momias y sus reconocidas vinícolas convierten al municipio en un destino ideal para el ecoturismo, los deportes de aventura y el descanso en contacto con la naturaleza.

En la Región Centro-Desierto, Candela ofrece una combinación de belleza natural e historia. Sitios como Las Lajitas, Ojo Caliente, Carricitos y el Frentón atraen a quienes buscan actividades al aire libre, mientras que sus edificaciones históricas y ranchos cinegéticos enriquecen la experiencia de los visitantes. Viesca, en la Comarca Lagunera, sobresale por las impresionantes Dunas de Bilbao, uno de los paisajes más emblemáticos del norte del país. Su patrimonio arquitectónico e histórico, vinculado incluso al paso de Miguel Hidalgo durante la lucha de Independencia, añade un valor especial a este destino.

Por su parte, Cuatro Ciénegas es reconocido internacionalmente por su extraordinaria biodiversidad. Sus pozas, dunas de yeso, parajes naturales y espacios históricos conforman un escenario único donde convergen ciencia, conservación y turismo.

General Cepeda destaca por su riqueza paleontológica, al albergar la primera zona de este tipo abierta al público en México. Además, combina historia, tradición y producción vitivinícola en un entorno característico del semidesierto coahuilense. En la Región Norte, Guerrero conserva un importante legado histórico reflejado en sus edificios, misiones y construcciones protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de ser un referente para el turismo cinegético.

Melchor Múzquiz ofrece una experiencia cultural singular gracias a la presencia de las comunidades Negros Mascogos y Kikapú, cuya historia y tradiciones forman parte esencial de la identidad del municipio. A ello se suman museos, parajes naturales y sitios de interés paleontológico.

Finalmente, Parras de la Fuente, considerado uno de los destinos más emblemáticos de Coahuila, combina arquitectura histórica, tradición vinícola y paisajes naturales. Además de ser la cuna de destacados personajes de la historia nacional, alberga la casa productora de vinos más antigua de América Latina, fundada en 1597.