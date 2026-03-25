Coahuila y Semarnat acuerdan agenda conjunta para proyectos sustentables

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Coahuila y Semarnat acuerdan agenda conjunta para proyectos sustentables
    El gobernador Manolo Jiménez y la secretaria Alicia Bárcena sostuvieron reunión para definir proyectos ambientales en Coahuila. CORTESÍA

Se reúne el gobernador Manolo Jiménez en la CDMX con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente; delinean acciones en aire, agua, energía limpia y turismo ambiental, con enfoque en empleo y coordinación intergubernamental

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión de trabajo en la capital del país con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, para establecer una agenda estratégica orientada al impulso de proyectos con enfoque sustentable en la entidad.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos que permitan detonar actividades económicas vinculadas al cuidado del entorno, con impacto directo en la generación de empleo y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

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El mandatario estatal destacó que la ruta planteada contempla acciones en materia de calidad del aire, gestión del agua y transición hacia energías limpias, como ejes prioritarios para el desarrollo regional.

MEDIO AMBIENTE, ECONOMÍA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

En el diálogo, la funcionaria federal reconoció el nivel de conservación de los ecosistemas en Coahuila, así como la extensión de sus áreas naturales protegidas, posicionando a la entidad entre las más destacadas a nivel nacional en esta materia.

Asimismo, se abordaron alternativas para impulsar actividades productivas vinculadas al entorno natural, incluyendo el análisis de esquemas que permitan reactivar ciertos aprovechamientos bajo criterios de sostenibilidad.

$!El encuentro incluyó temas de energías limpias, biodiversidad y fortalecimiento del turismo comunitario en la entidad.
El encuentro incluyó temas de energías limpias, biodiversidad y fortalecimiento del turismo comunitario en la entidad. CORTESÍA

Otro de los puntos centrales fue la revisión de los procesos de autorización en materia de impacto ambiental, con el objetivo de agilizar trámites sin comprometer el cumplimiento normativo, especialmente ante proyectos de infraestructura que se prevén en coordinación con el Gobierno Federal.

En materia de biodiversidad, se planteó la elaboración de planes de manejo para especies emblemáticas como el borrego cimarrón y el oso negro, además de explorar mecanismos para fortalecer el turismo cinegético bajo regulación estatal.

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También se puso sobre la mesa el potencial del turismo comunitario como motor de desarrollo local, particularmente en zonas como Boquillas del Carmen, donde se busca consolidar iniciativas que integren conservación ambiental y bienestar social.

De igual forma, se destacó la importancia de avanzar en la consolidación de una comisión ambiental metropolitana que atienda la calidad del aire en la región noreste, considerando la interacción de la cuenca atmosférica entre Coahuila y Nuevo León.

Al cierre de la reunión, la titular de Semarnat reiteró la disposición del Gobierno Federal para dar seguimiento a los acuerdos establecidos, mientras que el gobernador reconoció la apertura al trabajo coordinado en beneficio del desarrollo sostenible del estado.

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