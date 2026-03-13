Semarnat coordina contención por hidrocarburos en playas de Tabasco y Veracruz

CDMX.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que, a once días de detectarse hidrocarburos en playas de Tabasco y Veracruz, se realizan acciones de coordinación interinstitucional para atender la emergencia ambiental.

La dependencia señaló que, aunque hasta ahora los incidentes “no se han vinculado con operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, se iniciaron trabajos de contención y limpieza en altamar con el despliegue de una embarcación Oil Rec, instalación de barreras y labores de recuperación para controlar la expansión de la mancha.

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De manera complementaria, indicó que se activaron brigadas de limpieza en playas con apoyo de pescadores, autoridades locales y comunidades de la región, tras reportes y denuncias desde inicios de marzo por presencia de chapapote en las costas.

Semarnat precisó que se mantiene la evaluación para identificar la fuente del contaminante y que, con base en los modelos oceanográficos revisados, se ha observado que el hidrocarburo se desplaza desde el mar hacia la costa.

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Detalló que se realizan vuelos de reconocimiento con aeronaves y patrullas marítimas de superficie, además del uso de drones, mapeo satelital y estudios de corrientes marinas, con el fin de estimar la posible expansión y definir medidas de contención y mitigación.

La Secretaría reportó que, por condiciones meteorológicas y variaciones en corrientes marinas, se han detectado manchas en playas del Golfo de México, particularmente en zonas de Alvarado y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en el litoral de Tabasco; en el caso de Dos Bocas, agregó, el desplazamiento presenta una evolución distinta a la prevista inicialmente.

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Sobre la coordinación institucional, expuso que las acciones se realizan a través del Centro de Comando Unificado de Veracruz, con participación de la Secretaría de Marina, Pemex, Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría del Medio Ambiente y representantes de la comunidad portuaria y pesquera, en coordinación con autoridades estatales.

Semarnat indicó que, tras los primeros reportes, personal técnico de la ASEA efectuó recorridos de verificación en instalaciones portuarias y zonas costeras, sin detectar fugas en terminales o infraestructura cercana a la costa; no obstante, en algunos tramos se identificaron hidrocarburos con distintos grados de intemperización. Añadió que, una vez identificado el origen del contaminante, se procederá conforme a la legislación aplicable para sancionar a la empresa responsable y garantizar la reparación del daño ambiental. Con información de La Jornada