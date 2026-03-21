Destaca Alcalde de Acuña impacto turístico y seguridad en el Running Las Vacas

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Acuña
/ 21 marzo 2026
    Destaca Alcalde de Acuña impacto turístico y seguridad en el Running Las Vacas
    El evento es uno de los principales atractivos turísticos del norte de Coahuila. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La seguridad ha permitido consolidar eventos como el Running Las Vacas, afirma el edil

ACUÑA, COAH.- El alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, aseguró que las condiciones de seguridad en la frontera han permitido consolidar eventos turísticos y familiares como el tradicional Running Las Vacas, considerado uno de los principales atractivos del norte de Coahuila.

El edil destacó que actualmente es posible realizar este tipo de celebraciones en un ambiente plenamente familiar, lo que favorece la llegada de visitantes de distintas regiones del estado, de otras entidades del país y del sur de Texas.

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Con más de dos décadas de historia entre los acuñenses, el Running Las Vacas fue suspendido durante la pandemia, pero retomó actividades el año pasado con mayor fuerza, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. “El objetivo es ofrecer una fiesta del pueblo, donde las familias convivan y disfruten de actividades gratuitas que fortalezcan la unidad y el esparcimiento social”, subrayó De Hoyos Montemayor.

Para este año, el evento espera recibir a más de 30 mil visitantes, lo que generará una derrama económica estimada entre 12 y 15 millones de pesos para la ciudad. La ocupación hotelera alcanzará las 586 habitaciones en Acuña y alrededor de 700 en Del Río, reflejando el impacto binacional de la celebración.

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El alcalde enfatizó que estas acciones buscan recuperar el turismo que durante años distinguió a la ciudad, generando beneficios directos para comercios y prestadores de servicios locales. Asimismo, resaltó que el Running Las Vacas se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para los habitantes de Acuña, posicionándose como uno de los encuentros más relevantes del estado.

Con organización y seguridad garantizadas, afirmó que la edición 2026 atraerá turismo nacional e internacional, reforzando la imagen de Ciudad Acuña como la “Tierra de la Amistad” y un destino familiar por excelencia.

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Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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