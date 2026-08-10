Las Águilas: el rincón de Coahuila donde los dinosaurios dejaron sus huellas

A unos kilómetros del ejido Porvenir de Jalpa, en el municipio de General Cepeda, se encuentra Las Águilas, uno de los sitios paleontológicos de Coahuila donde es posible observar directamente las huellas que dejaron los dinosaurios hace millones de años. El yacimiento conserva más de 207 icnitas —nombre científico de las huellas fosilizadas— que permiten reconstruir parte de la actividad de los animales que habitaron esta región durante el Cretácico tardío, cuando el paisaje era muy distinto al actual.

Las evidencias corresponden principalmente a hadrosaurios, grandes dinosaurios herbívoros conocidos popularmente como “pico de pato”. Sin embargo, investigaciones paleontológicas también han identificado rastros relacionados con otros grupos.

Las marcas quedaron impresas sobre sedimentos húmedos, posteriormente endurecidos y transformados en roca a lo largo de millones de años. El proceso permitió conservar formas, dimensiones y trayectorias que hoy ofrecen información sobre la manera en que aquellos animales se desplazaban por el terreno. El valor de Las Águilas no radica únicamente en la cantidad de rastros. Su conservación y la riqueza fósil de la zona han convertido a este punto, junto con la Formación Cerro del Pueblo, en un referente para la investigación paleontológica en México. Algunas de las icnitas mantienen visibles las formas de los dedos, mientras que otras permiten seguir secuencias de pasos sobre la superficie rocosa. A diferencia de las réplicas exhibidas en museos, estos vestigios permanecen en el lugar donde fueron descubiertos. UN RECORRIDO ENTRE HUELLAS MILLONARIAS El acceso al yacimiento se realiza mediante un andador elevado diseñado para permitir la observación sin entrar en contacto con la superficie fósil. Desde este sendero es posible apreciar la extensión de la zona y seguir algunos de los rastros conservados en la roca, mientras el visitante puede imaginar el paisaje que existió en este mismo lugar cuando los dinosaurios atravesaron el terreno.

La experiencia resulta atractiva para familias, estudiantes, viajeros interesados en la ciencia y aficionados a la fotografía de naturaleza, además de ofrecer una oportunidad para acercar a los niños a la historia de la Tierra mediante evidencias que pueden observar directamente. Durante el recorrido es indispensable permanecer en las áreas habilitadas. Tocar las huellas, caminar sobre ellas, arrojar objetos o retirar fragmentos de roca puede ocasionar daños permanentes. El patrimonio paleontológico es un recurso no renovable y cualquier alteración puede provocar la pérdida de información científica que tardó millones de años en conservarse. EL DESIERTO TAMBIÉN ES PARTE DEL VIAJE La visita a Las Águilas permite conocer además parte del paisaje característico del Desierto Chihuahuense. El trayecto está rodeado por lomeríos, formaciones rocosas y vegetación adaptada a la escasez de agua y a las temperaturas extremas.

En los alrededores pueden observarse cactáceas, agaves, ocotillos, nopales y otras especies propias de la región. La vegetación contrasta con las superficies rocosas y adquiere particular atractivo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. El aislamiento de la zona también forma parte de la experiencia. Lejos del ruido urbano, el visitante puede escuchar el viento, observar aves y contemplar un horizonte abierto que permite dimensionar la amplitud del desierto. Esa combinación convierte a Las Águilas en un punto donde convergen la historia geológica de la Tierra y el paisaje actual de Coahuila. El sitio se localiza al oeste de Saltillo y forma parte de una región conocida por sus hallazgos de dinosaurios. Para llegar desde la capital coahuilense es necesario tomar la carretera hacia General Cepeda y continuar por las rutas que conducen hacia las comunidades rurales próximas al ejido Porvenir de Jalpa.

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