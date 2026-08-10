Playoffs LMB: Algodoneros y Acereros regresan a casa con series 1-1

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Playoffs LMB: Algodoneros y Acereros regresan a casa con series 1-1
    Algodoneros y Acereros representan a Coahuila en una jornada de playoffs en la que ambos buscarán ponerse arriba 2-1. FOTO: ALGODONEROS Y ACEREROS

Unión Laguna y Monclova regresan a casa con las series abiertas y la oportunidad de dar un paso al frente rumbo a la siguiente ronda

Los dos equipos coahuilenses que continúan con vida en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol regresan este martes a casa con una misión en común: aprovechar la localía para tomar ventaja en sus respectivas series de primera ronda.

Los Algodoneros del Unión Laguna y los Acereros de Monclova llegan con sus enfrentamientos igualados 1-1, después de conseguir una victoria como visitantes que les permitió evitar comenzar los compromisos en casa con desventaja.

https://vanguardia.com.mx/deportes/tenis/jannik-sinner-se-baja-de-cincinnati-por-lesion-y-se-suma-a-la-ausencia-de-alcaraz-GF22725535

Unión Laguna fue el primero en reaccionar. Después de caer en el encuentro inaugural ante los Toros de Tijuana, el conjunto lagunero respondió con una victoria de 8-2 en el segundo compromiso, apoyado en una ofensiva que tomó el control desde las primeras entradas.

Julian Escobedo volvió a ser importante para la ofensiva lagunera, mientras que Isan Díaz, Albert Lara, Je’Von Ward y Eguy Rosario contribuyeron en la producción de carreras. Ward conectó un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada y Rosario agregó otro jonrón en el sexto episodio.

La victoria permitió a los Algodoneros regresar al Estadio de la Revolución con la serie igualada y la posibilidad de colocarse por delante ante su afición.

El tercer encuentro se disputará este martes a las 7:30 de la noche, con los laguneros buscando aprovechar el impulso obtenido en Tijuana. El compromiso podrá seguirse a través de las cuentas oficiales de Facebook del equipo.

ACEREROS BUSCA RECUPERAR LA VENTAJA

En el otro frente, los Acereros de Monclova también llegan a casa con una victoria y una derrota. Después de remontar y ganar 12-6 el primer encuentro, los monclovenses fueron superados 9-3 por Caliente de Durango en el segundo duelo.

Acereros consiguió darle la vuelta al marcador en la cuarta entrada, cuando Ramón Hernández, Rodolfo Amador, Andretty Cordero y José Heberto Félix participaron en un ataque que colocó a Monclova arriba 3-1.

La respuesta de Caliente llegó de inmediato. El equipo duranguense fabricó cinco carreras en la quinta entrada para recuperar la ventaja y posteriormente amplió la diferencia con otra producción ofensiva.

Daniel Johnson fue el principal dolor de cabeza para el pitcheo acerero al conectar tres cuadrangulares durante el encuentro, mientras que Estevan Florial también colaboró con un triple productor de dos carreras.

Ahora, la serie se traslada al Estadio Monclova, donde los Acereros intentarán recuperar el control frente a su afición. El tercer juego está programado para las 7:45 de la noche y también podrá seguirse mediante la cuenta oficial de Facebook del club.

Con ambos enfrentamientos empatados 1-1, los siguientes juegos adquieren especial importancia. Algodoneros y Acereros tendrán la oportunidad de colocarse nuevamente arriba en sus respectivas series y buscarán que el factor casa marque diferencia en esta etapa de los playoffs.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Playoffs
Previa

Localizaciones


Monclova
Torreón

Organizaciones


LMB
Acereros de Monclova
Algodoneros de Unión Laguna

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Megafarmacia: Herencia sexenal

Megafarmacia: Herencia sexenal
Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, las metas financieras de Pemex para el primer trimestre del año fueron de 474 mil 308.1 millones de pesos.

Gobierno de Sheinbaum quita 164 mmdp a Pemex en subsidios
Tras suspensión, ya se reanudaron operaciones en 45 empacadoras para exportar aguacate.

Fueron amenazados en Michoacán inspectores de EU: Claudia Sheinbaum

A poco menos de un mes del regreso a clases, la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

Lista oficial de útiles escolares de la SEP en secundaria para el ciclo 2026-2027
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
true

Toda una Odisea: Recauda USD 1,000 millones en menos de un mes
La propuesta FIFA Forward Enterprise generó diferencias entre las confederaciones por la falta de una consulta amplia a las asociaciones miembro.

UEFA, Concacaf y AFC lanzan advertencia a Infantino: ‘El futbol no es una posesión’