Playoffs LMB: Algodoneros y Acereros regresan a casa con series 1-1

Los dos equipos coahuilenses que continúan con vida en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol regresan este martes a casa con una misión en común: aprovechar la localía para tomar ventaja en sus respectivas series de primera ronda. Los Algodoneros del Unión Laguna y los Acereros de Monclova llegan con sus enfrentamientos igualados 1-1, después de conseguir una victoria como visitantes que les permitió evitar comenzar los compromisos en casa con desventaja.

Unión Laguna fue el primero en reaccionar. Después de caer en el encuentro inaugural ante los Toros de Tijuana, el conjunto lagunero respondió con una victoria de 8-2 en el segundo compromiso, apoyado en una ofensiva que tomó el control desde las primeras entradas. Julian Escobedo volvió a ser importante para la ofensiva lagunera, mientras que Isan Díaz, Albert Lara, Je’Von Ward y Eguy Rosario contribuyeron en la producción de carreras. Ward conectó un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada y Rosario agregó otro jonrón en el sexto episodio.

La victoria permitió a los Algodoneros regresar al Estadio de la Revolución con la serie igualada y la posibilidad de colocarse por delante ante su afición. El tercer encuentro se disputará este martes a las 7:30 de la noche, con los laguneros buscando aprovechar el impulso obtenido en Tijuana. El compromiso podrá seguirse a través de las cuentas oficiales de Facebook del equipo. ACEREROS BUSCA RECUPERAR LA VENTAJA En el otro frente, los Acereros de Monclova también llegan a casa con una victoria y una derrota. Después de remontar y ganar 12-6 el primer encuentro, los monclovenses fueron superados 9-3 por Caliente de Durango en el segundo duelo. Acereros consiguió darle la vuelta al marcador en la cuarta entrada, cuando Ramón Hernández, Rodolfo Amador, Andretty Cordero y José Heberto Félix participaron en un ataque que colocó a Monclova arriba 3-1. La respuesta de Caliente llegó de inmediato. El equipo duranguense fabricó cinco carreras en la quinta entrada para recuperar la ventaja y posteriormente amplió la diferencia con otra producción ofensiva.

Daniel Johnson fue el principal dolor de cabeza para el pitcheo acerero al conectar tres cuadrangulares durante el encuentro, mientras que Estevan Florial también colaboró con un triple productor de dos carreras. Ahora, la serie se traslada al Estadio Monclova, donde los Acereros intentarán recuperar el control frente a su afición. El tercer juego está programado para las 7:45 de la noche y también podrá seguirse mediante la cuenta oficial de Facebook del club. Con ambos enfrentamientos empatados 1-1, los siguientes juegos adquieren especial importancia. Algodoneros y Acereros tendrán la oportunidad de colocarse nuevamente arriba en sus respectivas series y buscarán que el factor casa marque diferencia en esta etapa de los playoffs.