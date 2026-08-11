Concluirán carretera Saltillo-Derramadero a finales de octubre; entregan obra este año

La construcción de la carretera Saltillo–Derramadero registra un avance constante para su entrega programada hacia finales de octubre de este año, tras concluir la fase de colocación de estructuras en los dos puentes vehiculares proyectados en la zona. Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, confirmó que los trabajos marchan en tiempo para cumplir con la meta de conclusión en el último trimestre de 2026.

“Vamos como lo platicamos el día de la visita, en tiempo y forma para terminar en octubre”, sostuvo el funcionario estatal sobre el ritmo actual de la obra vial que conecta a la zona industrial con la capital del estado. Respecto a la infraestructura de los pasos elevados, Algara Acosta precisó que el avance físico ya contempla la colocación total de la base estructural y actualmente se concentran los esfuerzos en las rampas de acceso. “Las estructuras ya están terminadas. Estamos haciendo lo que son las rampas, pero no vamos a abrir a la circulación por arriba de los puentes hasta no terminarlos”, detalló el secretario de Infraestructura.

Las labores incluyeron la atención a imprevistos técnicos durante la cimentación de los puentes, donde se requirió la extracción y compactación de terreno con humedad para garantizar la estabilidad de la vialidad. Asimismo, la dependencia estatal contempla ya la pavimentación de los ocho kilómetros del tramo y la colocación del asfalto final una vez que se conecte la circulación general con las estructuras superiores. “Tenemos ya prácticamente determinados ocho kilómetros de carpeta; vamos a esperar a terminar los puentes para conectarlos y tirar la última capa para dejarla lista para inaugurarla en octubre”, agregó.

La obra contempla una inversión cercana a los 700 millones de pesos, presupuesto que integra tanto la infraestructura carretera como las obras de canalización de agua potable ejecutadas en el trayecto. El proyecto vial, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca agilizar el tránsito diario de más de 20 mil trabajadores del sector industrial y conectar a las comunidades rurales vecinas con Saltillo.