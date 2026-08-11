El tifón Dolphin toca tierra en China como la tormenta más fuerte del año

La tormenta ya ha azotado la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, dejando seis heridos y más de 50.000 edificios sin electricidad.

El tifón Dolphin , el ciclón tropical más potente que ha azotado China este año, ha tocado tierra en la costa este del país, provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos, y generando alertas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Según las autoridades meteorológicas chinas, el tifón Dolphin tocó tierra cerca de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, alrededor de las 17:30 (09:30 GMT) del domingo. Al tocar tierra, generó vientos máximos sostenidos de 151 km/h (94 mph) cerca de su centro, equivalentes a un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Además de evacuar al menos a 30.300 personas, Shanghái ha cancelado unos 1.500 vuelos, según VariFlight, proveedor de datos de seguimiento de vuelos.

Las autoridades evacuaron a los trabajadores que se encontraban en alta mar, ordenaron a los buques que regresaran a puerto e intensificaron los controles en embalses, arroyos de montaña, zonas propensas a deslizamientos de tierra, obras de construcción y lugares turísticos.

Se pronostican lluvias torrenciales para el lunes en Zhejiang, Shanghái, el norte de Fujian, el noreste de Jiangxi, el centro y el sur de Anhui y gran parte de Jiangsu. Según los meteorólogos, algunas zonas del centro y el este de Zhejiang podrían recibir entre 250 y 500 mm (10 y 20 pulgadas) de lluvia.

Según las previsiones, el meteorólogo jefe del Centro Meteorológico Nacional, Wang Haiping, declaró a la cadena estatal CCTV que el huracán Dolphin se desplazaría hacia el oeste antes de disminuir su velocidad sobre el centro y el suroeste de China y perder fuerza gradualmente.

Eso podría prolongar las fuertes lluvias y aumentar el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas y a lo largo de ríos más pequeños.

El transporte se vio gravemente afectado en todo el este del país y más de un millón de personas fueron evacuadas de sus hogares.

Un turista de 42 años, originario de Guangdong y de apellido Chen, dijo que se había quedado varado en Shanghái después de que se cancelara el vuelo de su familia, que debía partir el domingo.

Dijo que a la familia le habían reservado un vuelo para las 10 de la noche del lunes, aunque no estaban seguros de si podría despegar.

“Para nosotros, los habitantes de Guangdong, este tifón es tan común como comer y sentir el viento. Es simplemente parte de la vida cotidiana”, dijo, y agregó que la tormenta no parecía particularmente fuerte para los estándares de la costa sur de China.

En la vecina provincia de Zhejiang, la ciudad de Wenzhou reubicó a más de 900.000 personas y habilitó más de 1.000 refugios de emergencia. En la provincia de Fujian, las autoridades evacuaron a 98.900 personas de zonas de alto riesgo, según Xinhua.

Las autoridades marítimas de Fujian informaron que se habían suspendido 55 rutas de transbordadores costeros de pasajeros, se habían paralizado los 115 proyectos de construcción en alta mar y se habían trasladado 290 buques de construcción a aguas protegidas.

El Ministerio de Recursos Hídricos indicó que los ríos Qiantang, Yong, Jiao y Shuiyang podrían sufrir inundaciones importantes, mientras que los ríos más pequeños en las zonas más afectadas podrían superar los niveles de alerta.

Las autoridades emitieron una alerta por el riesgo de desastres geológicos en algunas zonas de Zhejiang. Se indicó a los residentes de las áreas afectadas por la alerta roja por torrentes de montaña que siguieran las órdenes de evacuación locales.

El puerto de Yangshan, en Shanghái, desalojó los barcos de sus muelles y trasladó más de 500 embarcaciones pequeñas y medianas a un lugar seguro ante la proximidad del buque Dolphin, según informó la administración de seguridad marítima de la ciudad.

Los científicos afirman que el calentamiento global ha aumentado la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos, incluidos tifones más potentes.