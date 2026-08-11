Aumenta a 169 la cifra de muertos y a 292 los atrapados tras sismo de 7.4 en Colombia

A casi 24 horas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, las autoridades reportaron este martes 169 personas fallecidas y estimaron que 292 permanecen atrapadas entre los escombros de edificios colapsados, de acuerdo con un balance preliminar de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). El organismo informó cerca de las 6:00 horas que la emergencia se concentra principalmente en las ciudades capitales. De las víctimas mortales contabilizadas, 165 corresponden a estas localidades, que concentran 97.6% de los fallecimientos registrados hasta ese momento.

El balance de Asocapitales reportó 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas en las capitales afectadas. La organización indicó que las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de daños continúan. El reporte todavía no incluye una cifra de personas desaparecidas, aunque familiares y amigos han informado sobre personas cuyo paradero se desconoce después del terremoto.

CALI Y PEREIRA CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE VÍCTIMAS En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó este martes que el número de fallecidos ascendió a 95, mientras que 949 personas resultaron heridas y otras 239 permanecen atrapadas bajo los escombros de 45 edificaciones que colapsaron total o parcialmente. En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar reportó 66 personas fallecidas y 53 atrapadas. En esta ciudad se registró el colapso de 58 estructuras. De acuerdo con los reportes de las autoridades, más de 15 mil personas resultaron damnificadas debido a la pérdida total o parcial de sus viviendas. Más de mil personas heridas permanecen hospitalizadas, algunas con lesiones de gravedad. En Quibdó, capital de Chocó y ciudad cercana al epicentro, la gobernadora Nubia Córdoba informó sobre 13 personas fallecidas y cinco desaparecidas.

CONTINÚAN LABORES DE BÚSQUEDA Y RESCATE Asocapitales señaló que las ciudades afectadas presentan daños en infraestructura educativa, sanitaria y aeroportuaria. Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y agua potable se restablecen de manera gradual. La prioridad de los equipos de emergencia es localizar y rescatar a las personas que permanecen atrapadas entre los edificios colapsados. Para estas labores fueron movilizadas brigadas especializadas desde diferentes regiones del país hacia ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. En Manizales se contabilizan cinco fallecidos y daños importantes en edificios del centro de la ciudad, entre ellos la Basílica Metropolitana y la Universidad Nacional. CHOCÓ CONCENTRA PARTE DE LAS LABORES DE EMERGENCIA El departamento de Chocó, donde se localizó el epicentro, se encuentra entre las zonas que concentran las labores de evaluación y atención de daños. Una parte importante del territorio presenta dificultades de acceso debido a su geografía, por lo que las autoridades desplegaron recursos adicionales para conocer la magnitud de las afectaciones. El presidente Abelardo de la Espriella viajó la noche del lunes a Quibdó para supervisar la respuesta ante la emergencia. El Gobierno informó del despliegue de personal militar y policial, ingenieros, rescatistas y binomios caninos para apoyar las labores de búsqueda. También se anunciaron subsidios de alquiler para personas cuyas viviendas resultaron afectadas, mientras se realizan trabajos de reparación.

SISMO OCURRIÓ EN SAN JOSÉ DEL PALMAR El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto tuvo una magnitud de 7.4 y ocurrió a las 7:34 horas del lunes. El epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. El movimiento fue percibido en distintas zonas del centro y occidente de Colombia y provocó daños en infraestructura y viviendas. El Gobierno colombiano prevé actualizar durante este martes el balance de personas fallecidas, heridas, desaparecidas y atrapadas, así como el reporte de daños ocasionados por el terremoto.