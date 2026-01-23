COECYT Coahuila conmemorará 30 años de impulso a la ciencia y la tecnología

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 enero 2026
    COECYT Coahuila conmemorará 30 años de impulso a la ciencia y la tecnología
    El consejo fue creado por decreto en enero de 1996. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología prepara una agenda de actividades y reconocimientos para celebrar tres décadas de trabajo.

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) celebrará este 2026 su 30 aniversario, consolidado como un organismo clave en el impulso al desarrollo científico y tecnológico de la entidad, informó su director general, Mario Valdés.

El funcionario recordó que el consejo fue creado por decreto en enero de 1996 y comenzó a operar como organismo descentralizado en agosto de 1998. Explicó que su origen está vinculado a la antigua delegación del CONACYT en Saltillo, la cual estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Hurtado, quien también participó en el arranque del COECYT tras su creación formal.

TE PUEDE INTERESAR: COECYT enfrenta insuficiencia presupuestal para impulsar investigación en Coahuila

Valdés señaló que en 1998 fue designado como el primer director general del consejo con nombramiento oficial, durante la administración estatal del doctor Rogelio Montemayor, etapa en la que se sentaron las bases operativas de la institución. Posteriormente, el organismo continuó su evolución bajo distintas direcciones, hasta alcanzar tres décadas de actividad continua.

Con motivo del aniversario, el COECYT alista una serie de eventos conmemorativos que se desarrollarán a lo largo del año. Entre ellos, mario Valdés mencionó que se contempla una sesión solemne en el municipio de Saltillo, así como reconocimientos por parte del Congreso del Estado y diversas actividades relacionadas con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El director general adelantó que en los próximos meses se dará a conocer el programa completo de celebraciones, con el objetivo de destacar la trayectoria del consejo y su aportación al desarrollo académico, científico y tecnológico de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciencia
Tecnología
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE