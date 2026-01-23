COECYT Coahuila conmemorará 30 años de impulso a la ciencia y la tecnología

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) celebrará este 2026 su 30 aniversario, consolidado como un organismo clave en el impulso al desarrollo científico y tecnológico de la entidad, informó su director general, Mario Valdés.

El funcionario recordó que el consejo fue creado por decreto en enero de 1996 y comenzó a operar como organismo descentralizado en agosto de 1998. Explicó que su origen está vinculado a la antigua delegación del CONACYT en Saltillo, la cual estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Hurtado, quien también participó en el arranque del COECYT tras su creación formal.

Valdés señaló que en 1998 fue designado como el primer director general del consejo con nombramiento oficial, durante la administración estatal del doctor Rogelio Montemayor, etapa en la que se sentaron las bases operativas de la institución. Posteriormente, el organismo continuó su evolución bajo distintas direcciones, hasta alcanzar tres décadas de actividad continua.

Con motivo del aniversario, el COECYT alista una serie de eventos conmemorativos que se desarrollarán a lo largo del año. Entre ellos, mario Valdés mencionó que se contempla una sesión solemne en el municipio de Saltillo, así como reconocimientos por parte del Congreso del Estado y diversas actividades relacionadas con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El director general adelantó que en los próximos meses se dará a conocer el programa completo de celebraciones, con el objetivo de destacar la trayectoria del consejo y su aportación al desarrollo académico, científico y tecnológico de Coahuila.