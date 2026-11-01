Colectivo honra a personas no identificadas en fosas comunes de Torreón

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    Colectivo honra a personas no identificadas en fosas comunes de Torreón
    María de la Luz López Castruita recordó a las personas no identificadas y expresó su solidaridad con las familias que todavía las buscan. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas llevó flores y ofreció una oración en memoria de 45 personas que permanecen sin identificar en el panteón municipal número 1 de Torreón

TORREÓN, COAH.- El colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas honró a las personas no identificadas que continúan en fosas comunes del panteón municipal número 1, al llevarles una flor al pie de las cruces y ofrecer una oración.

María de la Luz López Castruita, madre buscadora y vocera del colectivo, mencionó que decidieron honrar las fosas comunes, pues significa “demasiado” porque se desconoce quiénes fueron enterrados.

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$!En el cementerio municipal permanecen 45 cuerpos sin identificar, cuyas fosas están marcadas con cruces y números de carpetas de investigación.
En el cementerio municipal permanecen 45 cuerpos sin identificar, cuyas fosas están marcadas con cruces y números de carpetas de investigación. FRANCISCO RODRÍGUEZ

“Al parecer están olvidadas, pero trabajamos para recuperarlos”, comentó la señora Lucy López Castruita.

Añadió que, aunque saben que están en calidad de desconocidos, se tiene la esperanza de que sea uno de sus seres queridos que buscan.

“Si no es así, sabemos que los están buscando sus familiares; aquí estamos nosotros con ellos”, comentó la madre buscadora.

En la oración y honra en la fosa común, refieren que “Dios no necesita de documentos de identidad porque reconoce a cada una de sus criaturas, Dios conoce cada latido, cada risa, cada sufrimiento, cada promesa”.

$!Integrantes del colectivo llevaron flores a las cruces que identifican las fosas comunes del panteón municipal número 1.
Integrantes del colectivo llevaron flores a las cruces que identifican las fosas comunes del panteón municipal número 1. FRANCISCO RODRÍGUEZ

En el panteón municipal número 1 todavía hay 45 cuerpos que fueron enterrados en fosas comunes. Fue el personal del panteón quien guio a las familias a los lugares donde se encontraban, muchas de ellas entre las tumbas ordinarias. Las fosas comunes están identificadas con una cruz y en ella se encuentra el número de carpeta de investigación.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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