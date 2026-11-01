Colectivo honra a personas no identificadas en fosas comunes de Torreón

TORREÓN, COAH.- El colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas honró a las personas no identificadas que continúan en fosas comunes del panteón municipal número 1, al llevarles una flor al pie de las cruces y ofrecer una oración. María de la Luz López Castruita, madre buscadora y vocera del colectivo, mencionó que decidieron honrar las fosas comunes, pues significa “demasiado” porque se desconoce quiénes fueron enterrados.

“Al parecer están olvidadas, pero trabajamos para recuperarlos”, comentó la señora Lucy López Castruita. Añadió que, aunque saben que están en calidad de desconocidos, se tiene la esperanza de que sea uno de sus seres queridos que buscan. “Si no es así, sabemos que los están buscando sus familiares; aquí estamos nosotros con ellos”, comentó la madre buscadora. En la oración y honra en la fosa común, refieren que “Dios no necesita de documentos de identidad porque reconoce a cada una de sus criaturas, Dios conoce cada latido, cada risa, cada sufrimiento, cada promesa”.

En el panteón municipal número 1 todavía hay 45 cuerpos que fueron enterrados en fosas comunes. Fue el personal del panteón quien guio a las familias a los lugares donde se encontraban, muchas de ellas entre las tumbas ordinarias. Las fosas comunes están identificadas con una cruz y en ella se encuentra el número de carpeta de investigación.

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