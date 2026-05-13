Colectivos acusan “represión estatal” tras operativo contra ex obreros de AHMSA

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    Colectivos acusan “represión estatal” tras operativo contra ex obreros de AHMSA
    Organizaciones sociales denunciaron agresiones y detenciones durante el desalojo del bloqueo en la carretera 57. CORTESÍA

Organizaciones exigieron la liberación total de detenidos y denunciaron violencia durante el desalojo del bloqueo en la carretera 57

Diversos colectivos y organizaciones sociales emitieron un pronunciamiento conjunto para condenar el operativo realizado durante el bloqueo de la carretera federal 57 por parte de ex trabajadores de AHMSA, donde denunciaron agresiones, detenciones y uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones estatales.

El documento fue firmado por agrupaciones como Frente Nacional por las 40 Horas, Organización Familia Pasta de Conchos, Casa La Comuna, Transporte Digno Saltillo, Alternativa Socialista México y el Consejo Ecológico de Participación Ciudadana A.C. (CEPACI), entre otras organizaciones sociales y laborales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/extrabajadores-de-ahmsa-muestran-lesiones-tras-desalojo-del-bloqueo-en-la-carretera-57-HD20672522

El posicionamiento surge luego de los enfrentamientos registrados el pasado 11 de mayo en Castaños, durante una protesta convocada por ex obreros que exigían avances en el concurso mercantil de la acerera y el pago de salarios, finiquitos y liquidaciones pendientes.

En el pronunciamiento, las organizaciones acusaron al Gobierno estatal de ejercer “represión” contra trabajadores que, aseguraron, se manifestaban de manera pacífica.

“Decenas de trabajadores de Altos Hornos de México fueron brutalmente reprimidos por policías estatales”, señalaron en el escrito.

Los colectivos afirmaron que entre las personas golpeadas y detenidas había adultos mayores, además de ex obreros con problemas de salud derivados de la crisis económica que enfrenta la Región Centro tras el colapso de AHMSA.

También cuestionaron que el bloqueo carretero generara una respuesta inmediata de las autoridades, mientras que la situación laboral de miles de familias continúa sin resolverse desde hace años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ex-obreros-de-ahmsa-alistan-nuevas-protestas-tras-bloqueo-en-la-57-BD20670573

“¿Es acaso más importante el flujo de vehículos y del capital que las vidas de lxs coahuilenses?”, expusieron en el documento.

El pronunciamiento identifica a personas que presuntamente fueron detenidas durante el operativo y trasladadas a instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal en la Región Centro.

Entre las exigencias planteadas por las organizaciones se encuentran la reparación del daño para personas lesionadas y una resolución “rápida” a las demandas laborales relacionadas con la quiebra de AHMSA.

El posicionamiento ocurre mientras los ex trabajadores anunciaron nuevas acciones de protesta tras los enfrentamientos registrados durante el bloqueo de la carretera 57. El Grupo de Defensa Laboral ha señalado que las próximas movilizaciones no serán anunciadas previamente para evitar que sean frenadas.

En días recientes, autoridades estatales rechazaron versiones sobre presunta represión política y señalaron que durante el operativo hubo confrontaciones e intentos de politización del movimiento. Por su parte, ex obreros negaron la presencia de infiltrados y sostuvieron que las protestas fueron realizadas únicamente por trabajadores afectados y sus familias.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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