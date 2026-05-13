Extrabajadores de AHMSA muestran lesiones tras desalojo del bloqueo en la Carretera 57

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    Extrabajadores de AHMSA muestran lesiones tras desalojo del bloqueo en la Carretera 57
    Integrantes del movimiento acusaron a policías municipales y estatales de presuntas agresiones durante el operativo para liberar la vía federal. LIDIET MEXICANO
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Los obreros denunciaron presuntas agresiones por parte de policías municipales y estatales durante el desalojo

MONCLOVA, COAH.- Con golpes visibles, moretones y molestias físicas que aún persisten, ex trabajadores de AHMSA acudieron este miércoles a la reunión semanal que realizan en la Plaza Principal de Monclova, donde exhibieron las lesiones que, aseguran, sufrieron durante el desalojo del bloqueo realizado el pasado lunes sobre la Carretera 57.

Los ex obreros señalaron directamente a elementos de la Policía Municipal de Castaños y de la Policía Estatal como responsables de las agresiones registradas durante la manifestación, organizada para exigir el pago de finiquitos y prestaciones pendientes tras años y décadas de trabajo en la siderúrgica.

$!Julián Torres Ávalos aseguró que el movimiento continuará con las protestas hasta obtener respuesta al pago de finiquitos y prestaciones pendientes.
Julián Torres Ávalos aseguró que el movimiento continuará con las protestas hasta obtener respuesta al pago de finiquitos y prestaciones pendientes. LIDIET MEXICANO
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vinculan-a-proceso-a-presunto-huachicolero-en-parras-CD20672101

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y mensajes donde los trabajadores denunciaron abuso de autoridad y represión contra integrantes del movimiento, incluidos adultos mayores.

“Una policía que agrede y maltrata a su propio pueblo, a la clase trabajadora y hasta a adultos mayores obreros, no es digna de portar un uniforme. La verdadera función de la policía debería ser proteger al pueblo, no reprimirlo ni servir al abuso del poder”, expresaron en una de las publicaciones difundidas tras el enfrentamiento.

Durante la reunión de este miércoles, varios de los asistentes mostraron lesiones en brazos, piernas, pecho y espalda, mientras compartían detalles de lo ocurrido durante el operativo implementado para liberar la vía federal.

Julián Torres Ávalos, representante del Grupo de Defensa Laboral de Ex Trabajadores de AHMSA, aseguró que nueve personas fueron detenidas y que además hubo decenas de obreros lesionados.

“Todos tienen golpes, todos están lastimados. Hay más compañeros, como unos cinco o seis, que tienen golpes más fuertes y otros leves. Yo traigo un golpe en el pecho, un codazo y golpes en el brazo, pero afortunadamente no pasó a mayores”, comentó.

El dirigente señaló que, por ahora, la prioridad será atender a los trabajadores lesionados y reorganizar al movimiento antes de definir nuevas acciones de protesta.

“No nos vamos a echar para atrás. Las agresiones que sufrimos no nos van a detener; vamos a seguir adelante”, afirmó.

Torres Ávalos también insistió en que el movimiento no tiene relación con partidos políticos ni con grupos infiltrados, luego de los señalamientos que surgieron tras el bloqueo.

“No se nos infiltró gente. Fueron trabajadores e hijos de trabajadores, eso que quede claro”, sostuvo.

$!Ex trabajadores de AHMSA mostraron lesiones y moretones durante la reunión realizada en la Plaza Principal de Monclova, tras el desalojo del bloqueo en la Carretera 57.
Ex trabajadores de AHMSA mostraron lesiones y moretones durante la reunión realizada en la Plaza Principal de Monclova, tras el desalojo del bloqueo en la Carretera 57. LIDIET MEXICANO

Explicó que dentro del grupo participan personas con distintas ideologías políticas, pero aseguró que existe un acuerdo para evitar que el conflicto sea utilizado con fines electorales.

“Aquí hay gente de todos los grupos y precisamente por eso tomamos el acuerdo de no permitir candidatos ni partidos para que no se contaminara más nuestro problema. Lo que no queremos es que utilicen nuestra lucha para sacar votos”, declaró.

Finalmente, reiteró que continuarán con las manifestaciones hasta obtener una respuesta a sus demandas laborales.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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