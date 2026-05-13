Extrabajadores de AHMSA muestran lesiones tras desalojo del bloqueo en la Carretera 57

Los ex obreros señalaron directamente a elementos de la Policía Municipal de Castaños y de la Policía Estatal como responsables de las agresiones registradas durante la manifestación, organizada para exigir el pago de finiquitos y prestaciones pendientes tras años y décadas de trabajo en la siderúrgica.

MONCLOVA, COAH.- Con golpes visibles, moretones y molestias físicas que aún persisten, ex trabajadores de AHMSA acudieron este miércoles a la reunión semanal que realizan en la Plaza Principal de Monclova, donde exhibieron las lesiones que, aseguran, sufrieron durante el desalojo del bloqueo realizado el pasado lunes sobre la Carretera 57.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y mensajes donde los trabajadores denunciaron abuso de autoridad y represión contra integrantes del movimiento, incluidos adultos mayores.

“Una policía que agrede y maltrata a su propio pueblo, a la clase trabajadora y hasta a adultos mayores obreros, no es digna de portar un uniforme. La verdadera función de la policía debería ser proteger al pueblo, no reprimirlo ni servir al abuso del poder”, expresaron en una de las publicaciones difundidas tras el enfrentamiento.

Durante la reunión de este miércoles, varios de los asistentes mostraron lesiones en brazos, piernas, pecho y espalda, mientras compartían detalles de lo ocurrido durante el operativo implementado para liberar la vía federal.

Julián Torres Ávalos, representante del Grupo de Defensa Laboral de Ex Trabajadores de AHMSA, aseguró que nueve personas fueron detenidas y que además hubo decenas de obreros lesionados.

“Todos tienen golpes, todos están lastimados. Hay más compañeros, como unos cinco o seis, que tienen golpes más fuertes y otros leves. Yo traigo un golpe en el pecho, un codazo y golpes en el brazo, pero afortunadamente no pasó a mayores”, comentó.

El dirigente señaló que, por ahora, la prioridad será atender a los trabajadores lesionados y reorganizar al movimiento antes de definir nuevas acciones de protesta.

“No nos vamos a echar para atrás. Las agresiones que sufrimos no nos van a detener; vamos a seguir adelante”, afirmó.

Torres Ávalos también insistió en que el movimiento no tiene relación con partidos políticos ni con grupos infiltrados, luego de los señalamientos que surgieron tras el bloqueo.

“No se nos infiltró gente. Fueron trabajadores e hijos de trabajadores, eso que quede claro”, sostuvo.