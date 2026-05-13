Ex obreros de AHMSA alistan nuevas protestas tras bloqueo en la 57

El líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, Julián Torres Ávalos, aseguró que el movimiento obrero continuará con nuevas acciones de protesta, aunque adelantó que no serán anunciadas con anticipación para evitar que sean impedidas. Luego de los enfrentamientos registrados durante el bloqueo de la carretera federal 57, el representante de los ex obreros indicó que actualmente analizan los siguientes pasos del movimiento, mientras brindan atención a trabajadores que resultaron lesionados.

“Sí se van a hacer movimientos, pero no podemos adelantarnos porque luego nos los echan a perder. Va a ser sorpresa, pero claro que vamos a seguir adelante”, declaró. Torres Ávalos afirmó que las agresiones registradas durante el operativo no lograron intimidar al grupo y sostuvo que continuarán las manifestaciones hasta obtener una solución para las familias afectadas por la crisis de AHMSA. “Las agresiones que vivimos no nos van a asustar, vamos a seguir adelante hasta que se nos haga justicia”, expresó. El dirigente informó que nueve personas fueron detenidas durante el operativo. Además, aseguró que todos presentaron golpes y que entre cinco y seis trabajadores más sufrieron lesiones leves y algunas de consideración.

Asimismo, rechazó versiones sobre presuntas infiltraciones políticas dentro del movimiento y sostuvo que quienes participaron en las protestas eran trabajadores e hijos de trabajadores de la acerera. “No hubo infiltrados, fueron puros trabajadores. Hay gente que quiere sacar provecho político, pero nosotros no queremos que utilicen nuestro problema para sacar votos”, comentó. También lamentó la baja participación en el bloqueo, al señalar que de aproximadamente 14 mil ex obreros afectados solo acudieron cerca de 300 personas. Finalmente, reiteró que el grupo continuará organizándose en los próximos días para definir las nuevas acciones de protesta en la Región Centro. “No nos vamos a quedar cruzados de brazos”, puntualizó.

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