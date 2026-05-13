Ex obreros de AHMSA alistan nuevas protestas tras bloqueo en la 57

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Monclova
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    Ex obreros de AHMSA alistan nuevas protestas tras bloqueo en la 57
    Ex trabajadores de AHMSA anticiparon nuevas movilizaciones tras los hechos registrados en la carretera 57. LIDIET MEXICANO

El Grupo de Defensa Laboral aseguró que no revelará próximas acciones para evitar que sean frenadas

El líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, Julián Torres Ávalos, aseguró que el movimiento obrero continuará con nuevas acciones de protesta, aunque adelantó que no serán anunciadas con anticipación para evitar que sean impedidas.

Luego de los enfrentamientos registrados durante el bloqueo de la carretera federal 57, el representante de los ex obreros indicó que actualmente analizan los siguientes pasos del movimiento, mientras brindan atención a trabajadores que resultaron lesionados.

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“Sí se van a hacer movimientos, pero no podemos adelantarnos porque luego nos los echan a perder. Va a ser sorpresa, pero claro que vamos a seguir adelante”, declaró.

Torres Ávalos afirmó que las agresiones registradas durante el operativo no lograron intimidar al grupo y sostuvo que continuarán las manifestaciones hasta obtener una solución para las familias afectadas por la crisis de AHMSA.

“Las agresiones que vivimos no nos van a asustar, vamos a seguir adelante hasta que se nos haga justicia”, expresó.

El dirigente informó que nueve personas fueron detenidas durante el operativo. Además, aseguró que todos presentaron golpes y que entre cinco y seis trabajadores más sufrieron lesiones leves y algunas de consideración.

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Asimismo, rechazó versiones sobre presuntas infiltraciones políticas dentro del movimiento y sostuvo que quienes participaron en las protestas eran trabajadores e hijos de trabajadores de la acerera.

“No hubo infiltrados, fueron puros trabajadores. Hay gente que quiere sacar provecho político, pero nosotros no queremos que utilicen nuestro problema para sacar votos”, comentó.

También lamentó la baja participación en el bloqueo, al señalar que de aproximadamente 14 mil ex obreros afectados solo acudieron cerca de 300 personas.

Finalmente, reiteró que el grupo continuará organizándose en los próximos días para definir las nuevas acciones de protesta en la Región Centro. “No nos vamos a quedar cruzados de brazos”, puntualizó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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