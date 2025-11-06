Colectivos de Coahuila celebran admisión del Gobierno sobre desapariciones forzadas, pero rechazan lenguaje oficial

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Colectivos de Coahuila celebran admisión del Gobierno sobre desapariciones forzadas, pero rechazan lenguaje oficial
    Señalaron que, pese al discurso oficial, las desapariciones continúan en aumento, con más de 40 casos diarios, según datos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU. FOTO: ESPECIAL

Reconocieron como un avance que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) haya admitido que las desapariciones vinculadas al crimen organizado constituyen desapariciones forzadas

Familiares de personas desaparecidas y organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, emitieron un pronunciamiento en el que reconocieron a bien que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya admitido ante los organismos internacionales que las desapariciones vinculadas al crimen organizado constituyen desapariciones forzadas, pero expresaron su rechazo a otros puntos de la comunicación oficial.

A través de un comunicado, las familias celebraron que el Gobierno Federal, a través de la SRE, reconociera que “el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, lo que implica una admisión de que estos casos también involucran la aquiescencia o participación del Estado.

“Recibimos con esperanza esta admisión expresa, pues confirma la adecuada interpretación del artículo 34 de la Convención en la materia”, señalaron las familias, quienes en otra parte del comunicado, resaltaron que el texto de la cancillería incluye expresiones y afirmaciones que consideran inapropiadas o contrarias a la realidad.

Entre sus observaciones, destacaron el uso del término “combate” para referirse a la política de prevención e investigación de desapariciones.

“La palabra ‘combate’ es propia de las armas y conduce a una distorsionada visión de la seguridad pública”, expresaron.

Los colectivos afirmaron que, pese al discurso oficial, las desapariciones en el país siguen en aumento, con más de 40 casos por día, según datos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU.

Al respecto, criticaron también la falta de resultados en materia de justicia, pues entre 2017 y enero de 2025 solo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares, frente a más de 133 mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas.

El pronunciamiento también rechazó que la SRE calificara como “carentes de sustento” las observaciones del Comité contra la Desaparición de la ONU, sobre posibles desapariciones generalizadas en México.

“Nos preocupa que la negación de un problema conduce necesariamente a la imposibilidad de darle solución”, advirtieron.

Las familias y organizaciones lamentaron que el Estado mexicano mantenga un modelo de seguridad de corte militar y señalaron que “no se ha abandonado el modelo militar de seguridad pública, sino que se ha agudizado y fortalecido”, al trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Finalmente, los colectivos exhortaron al gobierno federal a mantener una relación constructiva con organismos internacionales como el CED y a fortalecer los mecanismos para garantizar verdad y justicia.

“El gobierno no debería enfrentarse con descalificaciones y críticas, sino ofrecer su colaboración para establecer mecanismos efectivos”, concluyeron.

Temas


Desaparecidas
Fuundec

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

