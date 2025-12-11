Colectivos lanzan colecta navideña para familias de extrabajadores de AHMSA

Colectivos ciudadanos de Saltillo y Coahuila iniciaron una colecta navideña en solidaridad con las familias de exobreros de Altos Hornos de Mexico (AHMSA) en Monclova, quienes desde 2019 arrastran una crisis económica marcada por la ausencia de salarios, finiquitos y liquidaciones.

La iniciativa busca reunir alimentos, bebidas no alcohólicas y juguetes para acompañar a quienes enfrentarán otra Navidad en incertidumbre laboral.

Azael Charles, integrante del Frente X las 40 Horas explicó que la situación de miles de familias monclovenses no ha tenido un avance real pese a los compromisos planteados por la Federación. “Pensaron que esta Navidad iba a ser la buena, pero como no han visto respuesta y como hay movimientos en lo oscurito por parte del síndico de quiebra, pues ya se empezaron a movilizar”, señaló.

Debido a dicha movilización —dijo— muchas familias han tenido que trasladarse a Saltillo para exigir justicia implica invertir lo poco que tienen. El impacto ha sido especialmente duro para trabajadores mayores, algunos ya en edad de pensionarse, quienes no han podido colocarse en nuevos empleos.

“Es difícil para ellos encontrar sustento; incluso para el seguro social nos comentan que han recibido extorsiones al intentar obtenerlo”, añadió Azael.

La colecta contempla alimentos no perecederos como arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal, aceite o sopas de pasta; bebidas no alcohólicas, y juguetes no bélicos ni que requieran baterías. El objetivo no es suplir la responsabilidad institucional, sino acompañar a las familias en una temporada que, debido a la crisis, se ha vuelto especialmente dura.

Los donativos pueden entregarse hasta el 19 de diciembre en dos centros de acopio: Casa Tiyahui (C. Juárez #245, de 3:30 p.m. a 11:00 p.m., de martes a domingo) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC (C. Juárez #139, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábado).

UNA NAVIDAD ‘MENOS DURA’

Aunque saben que la colecta no resolverá el problema estructural, los organizadores insisten en que sí puede brindar un respiro. “No vamos a mantenerlos con la colecta porque tampoco tenemos la fuerza para reunir tanto, pero como un gesto de solidaridad, sí podemos hacer que pasen una Navidad un poco menos dura”, expresó Azael.

Los colectivos recordaron que la quiebra inducida por la dirección empresarial de AHMSA dejó a más de 14 mil personas sin empleo en la región, con fuertes repercusiones económicas y sociales para Monclova y municipios vecinos. Desde entonces, familias enteras han sostenido protestas, movilizaciones y viajes constantes para intentar reactivar sus casos.

Ante la falta de una resolución definitiva, la iniciativa busca activar redes de apoyo y mantener visible la situación de quienes, años después del paro de operaciones y un año después de la quiebra formal, siguen esperando justicia laboral.