Colocan primera piedra del Carbonífera Trade &amp; Logistics Park en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, en conjunto con integrantes de la tribu Kickapoo y la alcaldesa Laura Patricia Jiménez, colocó la primera piedra del Carbonífera Trade & Logistics Park, un parque industrial en el que se invertirán alrededor de 400 millones de pesos y que busca impulsar la atracción de inversiones y la generación de empleo en la región. El acto se llevó a cabo en el Ejido La Cuchilla de Palaú, en el municipio de Múzquiz, donde el mandatario estatal destacó que este proyecto representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos durante su campaña.

“Vivimos un día histórico... con este proyecto llegarán nuevas inversiones y más empleos para nuestra gente de la Carbonífera. Aquí construimos el presente y futuro con trabajo en equipo”, expresó. Jiménez Salinas subrayó que este desarrollo industrial es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, el municipio y la tribu Kickapoo, y aseguró que permitirá la generación de cientos de empleos en beneficio de las familias de la región. Asimismo, indicó que este proyecto forma parte de una estrategia integral que contempla inversiones en infraestructura, agua y seguridad, además de las denominadas Megaobras para Coahuila, con una bolsa global de 14 mil millones de pesos enfocada, entre otros rubros, en el fortalecimiento carretero. Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que la construcción del parque industrial representa una apuesta por el futuro de la región, al generar condiciones para la instalación de empresas y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

Destacó que factores como la seguridad, el estado de derecho, la mano de obra calificada y la estabilidad posicionan a Coahuila como un destino atractivo para el sector empresarial. En tanto, Esteban Salazar, representante de la tribu Kickapoo en México, consideró que este proyecto tendrá un impacto significativo en las comunidades de la región, al responder a sus necesidades y generar oportunidades de desarrollo.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez enfatizó que esta obra simboliza la suma de esfuerzos entre autoridades estatales, municipales y la comunidad Kickapoo, consolidando una visión compartida de crecimiento para Múzquiz y la región Carbonífera. En el evento también estuvieron presentes Estavio Elizondo, presidente del concilio de la tribu Kickapoo; Arturo Garza, integrante de la misma comunidad; y Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera.

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