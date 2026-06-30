Ramos Arizpe: renovación de plaza en Urbivilla del Real fortalece la convivencia y el tejido social

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    Ramos Arizpe: renovación de plaza en Urbivilla del Real fortalece la convivencia y el tejido social
    Los vecinos agradecieron al Gobierno Municipal por llevar obras y beneficios a la colonia. CORTESÍA

Este espacio volvió a convertirse en un punto de reunión para niñas, niños, jóvenes y adultos

RAMOS ARIZPE, COAH.- La rehabilitación de la plaza principal de la colonia Urbivilla del Real no solo representó la recuperación de un espacio público, sino también la creación de un punto de encuentro para las familias y un impulso a la convivencia comunitaria, destacaron vecinos del sector tras la entrega de la obra.

El espacio fue rehabilitado como parte de las acciones coordinadas entre el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, con el propósito de ofrecer a niñas, niños, jóvenes y adultos un entorno digno, seguro y funcional para la recreación y el esparcimiento.

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La intervención incluyó la construcción de banquetas de concreto, instalación de palapas, rehabilitación de canchas deportivas, juegos infantiles, bancas, botes de basura, áreas verdes y alumbrado público, infraestructura orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la colonia.

Sin embargo, para los vecinos, el mayor beneficio ha sido la recuperación de un espacio que había permanecido en el abandono y que hoy vuelve a ser utilizado diariamente por las familias.

María Silva Coronado consideró que la rehabilitación representa una oportunidad para fortalecer la convivencia entre generaciones.

“Está muy bonita la plaza, muy hermosa, muy conservada. Todo esto es para nuestros niños y nietos, para cuando se quieran divertir; y nosotros los adultos también podemos venir a comer, tenemos espacios techados para convivir y consumir alimentos”, expresó.

$!Hacen un llamado a los habitantes para cuidar y conservar la plaza en buenas condiciones.
Hacen un llamado a los habitantes para cuidar y conservar la plaza en buenas condiciones. CORTESÍA

La vecina también exhortó a la comunidad a preservar las instalaciones para garantizar que continúen siendo aprovechadas por las futuras generaciones.

“Quiero mandar un mensaje para que la cuiden y la mantengan en estas condiciones”, señaló.

Por su parte, María Guadalupe Vázquez destacó el cambio que ha experimentado la colonia con la recuperación del espacio público.

“Estamos muy contentas de estar aquí en la plaza tomando fresco y viendo a los niños entreteniéndose. Estamos muy contentos porque ya está bien arreglada y estaba toda olvidada”, comentó.

Asimismo, agradeció al alcalde Tomás Gutiérrez Merino y a la administración municipal por las acciones realizadas en beneficio del sector.

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La vecina recordó que Urbivilla del Real también ha recibido otros apoyos, como la instalación de una escuela de Nueva Creación con aulas móviles y mejoras constantes en infraestructura, acciones que se desarrollan con el respaldo del Gobierno del Estado.

Con la rehabilitación de la plaza, las autoridades municipales buscan consolidar espacios públicos que promuevan la integración social, el uso comunitario y la recuperación de áreas destinadas a la convivencia familiar.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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