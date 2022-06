Como NL, ahora Monclova enfrenta recorte en el servicio de agua

Apenas el domingo 20 de junio les fue precipitadamente anunciado a los habitantes de Monclova por parte de SIMAS sobre el recorte de horarios en el servicio de agua potable.

En los últimos días han sido anunciados repentinos cambios en el servicio de agua potable en Nuevo León así como en Monclova, conocidos por ser lugares con las temperaturas más altas en el norte del país, superando los 40 grados y alcanzando una sensación térmica de hasta 50 grados.

Los habitantes de Monclova reclaman que les llegó el anuncio el domingo 20 de junio y para el lunes 21 ya comenzaba el recorte, por lo que no tuvieron siquiera tiempo para prepararse.

En la imagen que se les hizo llegar por parte de SIMAS Monclova y Frontera, al sector sur de Monclova se especifica la colonia, los días y horarios en los que contarán con el servicio del vital líquido. (FOTO)

A pesar de que se explica que se les proporcionará agua “un día sí y otro no” los vecinos de las colonias afectadas se pronunciaron al respecto aclarando que “No es un día sí y otro no... es 8 horas si y un día y 16 horas no, cuando nos den 24 horas de un día hablamos... por lo pronto no le quieren dar atole con el dedo a la gente”