Comparte Manolo Jiménez posada navideña con niños de casas hogar

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, compartió una posada navideña con los niños, adolescentes y jóvenes de las casas hogar rosa y azul.

Acompañado por su esposa Paola Rodríguez, sus hijos, así como por Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, disfrutaron del evento de fin de año en el que la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila ofreció un concierto.

“Junto con mi esposa Paola Rodríguez y nuestros hijos acompañamos en una emotiva posada a nuestras niñas, niños y adolescentes de casa cuna, casa rosa y casa azul. A quienes cuidamos durante todo el año con mucho compromiso y amor. Gracias a mi mamá Liliana Salinas y a todo el gran equipo del DIF Coahuila por su trabajo. Seguiremos pa’ delante mejorando la calidad de vida de los coahuilenses”, destacó el gobernador.

El mandatario estatal agradeció la convivencia y dijo que cada año de su administración se seguirá haciendo.

“Tenemos un gran compromiso de trabajar por ustedes, de cuidarlos, atenderlos, de invertir para que siempre tengan mejores condiciones”, dijo Jiménez a niños, adolescentes y jóvenes de estas casas.

Dijo que en su gobierno se trabaja para fortalecer al personal del DIF y sus condiciones laborales, para darles una mejor atención.

“Aquí hay un compromiso constante porque para nosotros, ustedes son sumamente importantes, y tenemos la gran tarea de cuidarlas y cuidarlos, y hacerlo muy bien”, señaló.

Detalló que se fortalecerán las tres casas hogares, para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estén mejor, y para que las familias de Coahuila, que son atendidas por el DIF, tengan una mejor calidad de vida.

Felicitó a los integrantes de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila y del coro, así como a sus maestros, por el pequeño concierto que ofrecieron en la casa hogar.

Asimismo, felicitó y reconoció el gran trabajo de todo el equipo del DIF Coahuila que todos los días trabaja para bien de quienes integran la Casa Cuna, la Casa Rosa y la Casa Azul, y que también trabajan todos los días para bien de lo más fuerte que tiene Coahuila, que son sus familias.

“A nombre de mi familia, les queremos desear una feliz navidad y un gran año 2026”, expresó Manolo Jiménez.